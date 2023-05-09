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代「大小姐」擋疫苗？李大維：郭台銘是為了選舉

記者廖士鋒／即時報導
對於「大小姐」傳話指控，海基會董事長李大維9日下午指出，「從未有過該談話內容」。圖為李大維（右）與蔡英文總統（左）。（圖／聯合報系資料照片）
對於「大小姐」傳話指控，海基會董事長李大維9日下午指出，「從未有過該談話內容」。圖為李大維（右）與蔡英文總統（左）。（圖／聯合報系資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘日前公開指控，在台灣疫情嚴峻時自己打算購買BNT疫苗，但遭蔡英文總統派代表去阻止，而郭台銘又透露，代替「大小姐」要他勿買疫苗的是時任總統府秘書長、現任海基會董事長李大維，不過李大維9日下午澄清「事實受到扭曲」，並強調站在曾經是朋友的立場上，「知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神」。

對於「大小姐」（指蔡英文）的要求，李大維9日下午透過海基會指出，「從未有過該談話內容」。李大維強調，當年那段期間，正是衛福部等政府部門為這項採購案努力，進入最緊鑼密鼓的階段，「郭先生更全程參與，並多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和總統的用心與努力」。

李大維表示，基於兩人多年友情，於公於私，他都全力協助溝通，事實上最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。他繼而表示，很遺憾事實受到扭曲，「站在曾經是朋友的立場上，知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神」。

此前海基會已在9日上午指出，李大維與郭台銘先生是多年好友，彼此為了台灣人民的健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，並沒有人阻擋與反對。

海基會表示，蔡英文及行政部門在BNT疫苗採購上，積極協力包括台積電、永齡與慈濟在內民間部門共同促成，已是公私協力美談，盼外界勿訛傳訛。

根據郭台銘在臉書的說法，2021年5月每天都有許多人染疫身亡，他向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府代表，「我們溝通無數次」，到2021年6月17日，「我卻接到李大維的一通電話，他告訴我：『這個大小姐說，你還是不要買了』」。郭指出他當時失眠了整晚，心中感到非常絕望，「於是寫了一段文字，向蔡總統請求會面報告，希望取得她的同意」。他還質疑，「這幾個月，原本可以少死多少人？」

對於「大小姐」傳話指控，海基會董事長李大維9日下午指出，「從未有過該談話內容」。...
對於「大小姐」傳話指控，海基會董事長李大維9日下午指出，「從未有過該談話內容」。圖為李大維（右）4月26日出席海基會紀念辜汪會談30周年活動。（記者廖士鋒／攝影）

疫苗 郭台銘 蔡英文

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