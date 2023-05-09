李大維代蔡英文傳話郭台銘勿買疫苗？海基會：並無此事

海基會強調，沒有李大維傳話郭台銘勿買疫苗之事。圖為李大維（右）與蔡英文總統（左）。（圖／聯合報系資料照片）

有意爭取成為國民黨總統候選人的鴻海集團創辦人郭台銘 ，日前指出自己在疫情嚴峻時欲採購疫苗 ，並與BNT 接洽好數目，但遭總統府派人傳話「不准買」。對於傳話人是誰？有立委指出是時任總統府秘書長、現任海基會董事長李大維。對此，海基會9日表示，經幕僚向李大維查證並無此事。

對於國民黨立委陳玉珍透露，當初總統府是派李大維向郭台銘傳話，並要求不要買疫苗，海基會9日指出，李大維與郭台銘是多年好友，彼此為了台灣人民的健康，相互合作協調公私部門各方，積極爭取採購BNT疫苗，「並沒有人阻擋與反對」。

海基會強調，總統及行政部門在BNT疫苗採購上，積極協力包括台積電、永齡與慈濟在內民間部門共同促成，「已是公私協力美談，盼外界勿訛傳訛」。

郭台銘5月7日晚間在造勢晚會與臉書發文等平台指出，疫情最嚴重時，他聯絡的BNT老友直接訂購1,500萬劑疫苗，「然而，蔡總統卻請她的代表來告訴我，『BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了』」。陳玉珍則於9日在立法院受訪指出，7日晚間郭台銘有表示時任總統府秘書長的李大維打電話給郭，說「疫苗不用買」。

總統府方面則已強調，「政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購」；衛福部次長王必勝也重申，「政府在任何時刻都沒有擋過疫苗」。