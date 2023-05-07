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親赴成田駕駛飛機返台 星宇張國煒：對旅客不好意思

記者黃仲明／桃園機場即時報導
張國煒說，雖然是受氣候的影響，雖然中間有層層的關卡，倒楣是很倒楣，但還有很多瑕疵會再內部檢討改進。記者黃仲明／攝影
張國煒說，雖然是受氣候的影響，雖然中間有層層的關卡，倒楣是很倒楣，但還有很多瑕疵會再內部檢討改進。記者黃仲明／攝影

星宇航空赴日班機JX-800因東京成田機場側風太強，三度降落無法成功轉降名古屋機場，後來才又飛回成田機場，致返台的JX-801延遲；另外一架班機JX-803也因警示燈顯示異常延誤起飛，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒昨天上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。

張國煒昨天中午在機場受訪時表示，星宇航空JX-802航班抵達東京成田機場後，航機指示燈顯示異常，公司依規定進行航機結構檢查，檢查完成後改為JX-803準備後推起飛，但成田機場受側風影響太多航機等待起降，航班遲遲無法得到起飛許可，加上飛航組員快要超時，緊急從台北安排機師搭機趕到東京。

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張國煒說，成田機場宵禁時間是晚上11時，雖然已延到當地時間深夜12時，一度也說可能會延至凌晨零時30分，結果最後成田機場又以「公平起見」為由禁止航班起飛。本來已經安排好旅館要送旅客去過夜，結果海關下班了，禁止旅客清關離開機場，所以只能提供睡袋、點心及瓶水等，安排旅客在機場候機室過夜。

張國煒強調，「對旅客真的很不好意思」，所以趕去成田機場時也跟旅客道歉，而且目前日本代理公司下的新人也很多，處理例行航班都還沒有問題，一旦遭遇異常狀況就兵荒馬亂「他們也不知道怎麼辦」，各種狀況攪在一起就變成昨天的狀況。

星宇航空赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場...
星宇航空赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒親自駕駛飛機返台。(記者黃仲明／攝影)

為使受影響旅客能儘速返台，星宇航空已將部分旅客簽轉他航，並於昨天清晨調度一架A321班機飛渡東京，加上原本另一班計畫返回台灣的班機共同接回旅客，原本計畫一早起飛，又因為日本系統故障，只能改以手動登錄，班機最後在日本當地時間下午1時20分起飛返台。

他表示，「滿倒楣的，不過也是考驗，我們也發現自己有些問題」，星宇航空對於航班延誤深感抱歉，對於受影響滯留旅客將去回程全額退票，展現公司最大的誠意，並全力協助後續行程事宜，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。

星宇航空赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場...
星宇航空赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。(記者黃仲明／攝影)

張國煒說，處理時就是盡其所能讓所有人都回來，不一定要都搭星宇航空的飛機，能轉出去就轉出去，讓大家最快的速度回到台灣，「但我們還是要跟所有的社會大眾道歉」，雖然是受氣候的影響，雖然中間有層層的關卡，倒楣是很倒楣，但還有很多瑕疵會再內部檢討改進。

機場 日本 宵禁

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