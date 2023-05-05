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不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

記者廖炳棋／台北即時報導
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

淡江大學澳洲交換學生肖雷（Alex Shorey），因老鼠藥中毒送醫救治，由於肖雷對解毒藥有嚴重過敏反應，導致性命一度垂危，目前肖雷狀況好轉，並與父母返回澳洲；台北地檢署調查，肖雷的45歲台籍女密友坦承下老鼠藥在飲料中，不過她聲稱老鼠藥是自己輕生用，肖雷誤飲才導致中毒。

台北地檢署日前分案調查，在台籍女密友家中，尋獲1瓶30ml的液體老鼠藥瓶，藥瓶已使用完畢，內無老鼠藥劑，送交刑事局鑑識。

檢方訊問台籍女密友，女密友坦承曾購買數瓶老鼠藥，1瓶自己已經喝掉，另外數瓶下在飲料中，她說飲料原是自己要喝，但肖雷以為飲料是給他的，誤飲後導致中毒。

肖雷中毒後，女密友不敢坦承，4月時到醫院照顧肖雷，也將肖雷父母接回家中，與肖雷父母輪班到醫院照顧，不久肖雷父母在女密友家中發現老鼠藥，告知檢方，檢方到女密友家中搜索找出藥瓶。

檢方查出，肖雷在3月15日身體不適進入醫院診治，當天出院後，隔天16日又因身體不適送醫診治，當時醫院已經察覺肖雷是老鼠藥中毒，並告知肖雷；4月11日，肖雷再度送醫急診，因對解毒藥過敏，18日命危送加護病房。

女密友聲稱老鼠藥是自己輕生用，但檢方發現肖雷就醫記錄，從3月15日到4月11日的這段時間，時常進出醫院，身體時好時壞，肖雷家屬懷疑女密友在他健康好轉時，再次下藥造成他中毒。

女密友並非肖雷正牌女友，但兩人關係親密，肖雷常到女密友家中。女密友應訊時言辭前後反覆，情緒不時失控，儘管她聲稱老鼠藥是用來自己輕生，但家屬及檢方懷疑她疑似不想讓肖雷離開台灣，才異想天開下老鼠藥到飲料中，造成肖雷身體不適，只能留在台灣。

肖雷離開台灣前，不願對女密友提告，目前檢方仍在調查案件真相，並對女密友限制出境出海。

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