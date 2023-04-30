波頓：當台灣人不再自認中國人 上海公報是否應改變

白宮前國安顧問波頓在台演講。(記者許正宏／攝影)

前白宮國安顧問波頓 29日以「有趣的歷史文件」，回應對九二共識的看法；他舉1972年上海公報提及「一個中國」為例說，不能因為當年在台灣有部分中國人抱此看法，台灣人在2023年就不能改變想法。

他指出，若台灣這邊再也沒有任何人自認是中國人，那上海公報是否也該改變；「當台灣人民改變想法，就該得到改變對外關係與舊承諾的機會，這是外交的基本」。

世界台灣人大會、台灣國家聯盟29日舉辦「海內外台灣國是會議」，上午邀請波頓（John Bolton）、民進黨 政策會執行長羅致政、台灣人公共事務會（FAPA）執行長昆布勞（Coen Blaauw），以「極權與民主之決戰」為主題舉行對談。

前總統馬英九昨天在希臘德爾菲經濟論壇（Delphi Economic Forum）爐邊對談表示，九二共識是以1991年修訂的「中華民國 憲法」為基礎，將國家領土畫分為兩個區域，分別為台灣地區和大陸地區，民進黨至今拒絕接受九二共識，將讓兩岸和平局面變得複雜。

波頓今天在提問時間被問到對九二共識看法時表示，就像所有有趣的歷史文件，都是在特定局勢下被創造的，但隨著時空轉換，情勢可能改變；歷年的台灣民調顯示，台灣認同30年來有很大變化，目前在台灣認同自己是中國人的已不到3%，認同自己是台灣人的則超過60%。

波頓指出，美國在1972年的上海公報，「認知」（acknowledge）到兩岸中國人都堅持一個中國和台灣是中國的一部分，若台灣這邊再也沒有任何人自認是中國人，那上海公報是否也該改變；他認為，不能因為1972年在台灣一些中國人的想法，就代表台灣人民在2023年不能改變想法，「當台灣人民改變想法，就該得到改變對外關係與舊承諾的機會，這是外交的基本」。

羅致政發言時向波頓提出多個台灣的憂慮，包括如何應對中國對台認知戰，及面對中國不斷以「切香腸」和「灰色地帶」方式威脅台灣，台灣是否應劃紅線，若中國跨越紅線就回擊，台灣到何種程度該視中國挑釁是「戰爭行為」而反擊。

對於中國認知戰，波頓說，若外國試圖滲透民主社會或影響選舉，已非言論自由保障範疇，美國國會也在討論禁止中國影音平台Tiktok；他認為，對抗認知戰的另一方式，是民主國家應說好「我們的故事」，極力宣揚中國迫害香港、新疆人權的事，這對中國造成的傷害將比很多武器更有效。

至於應對中國灰色地帶作戰，波頓表示，美國近期做了很糟示範，像是老早就該射下中國飄到美國領空的可疑氣象氣球，容忍對方侵門踏戶是很危險的事，許多國家都面臨類似滲透威脅，更印證台灣該被納入相關國際組織共同合作。

談到中國不斷挑釁台灣，波頓認為，中國的目的就是要改變現狀（status quo），因此對每次中國發難，各方都應該要有所回應，近日七大工業國集團（G7）外長會議的聲明提及台海和平，是很重要的一步；但這仍只是砌成堅壁的一塊磚，對抗中國威脅還需更多努力。

羅致政憂心指出，唯一可能改變區域平衡的狀況，就是台灣落入中共手中，波頓提到「力量不是挑釁、軟弱才是挑釁」，但他必須坦言，美國的戰略模糊策略也是種挑釁，恐讓中國領導人認為美國不會介入台海戰爭。

昆布勞致詞時則表示，很驕傲自己長期為台灣獨立倡議努力，他1989年就加入FAPA，駐美代表蕭美琴1991年時還是FAPA的實習生；因此他現在都鼓勵很多實習生， 「有一天你們會成為台灣大使」。