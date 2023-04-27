法國參議院友台小組主席李察 第4度訪台

圖為法國參議院副議長暨友台小組主席李察（左前）去年攜訪問團訪台。（中央社）

法國參議院 副議長暨友台小組主席李察率團訪問台灣，總統府今天對此表達誠摯歡迎，台總統蔡英文 將28日上午接見，雙方將就台法經貿合作、印太區域安全、民主自由人權等議題深入交換意見。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台，總統府發言人Kolas Yotaka晚間表示，總統府誠摯歡迎支持台灣的國際重要友人訪台，蔡英文預計明天上午，於總統府內接見李察，就台法經貿合作、印太區域安全、民主自由人權等議題深入交換意見。

Kolas 指出，此行為李察在2015年、2018年及2021年之後，第四度訪問台灣；這也是繼上周法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）來訪後，兩周內再度有代表法國民意的參議院接連組團訪台，充分展現法國兩院對台法深厚友誼的高度重視。

Kolas表示，李察是台灣在法國的重要夥伴，除積極推動台法國會交流，在2021年更領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」，並由法國參議院首度通過友台決議；蔡總統也於同年李察訪台時，頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察對促進台法友好關係的卓越貢獻，並感謝他對台灣的堅定支持。

Kolas 表示，期待透過更多的合作交流，讓台灣與理念相近的民主夥伴，持續深化友好連結，持續深化在各領域的合作夥伴關係。