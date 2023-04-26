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富察、楊智淵被捕 陸委會邱太三：長臂管轄威嚇台灣

記者陳政錄／即時報導
陸委會主委邱太三26日在立法院做報告並備詢。攝影／記者陳政錄
陸委會主委邱太三26日在立法院做報告並備詢。攝影／記者陳政錄

中國國台辦26日證實，八旗文化總編輯富察（李延賀）正接受中國國安機關調查，並對台灣男子楊智淵被捕一案表示，任何台獨分裂份子都難逃法律制裁。陸委會主委邱太三今日中午在立法院表示，中國現在已經「長臂管轄」到台灣，顯然是有威嚇的味道，和對台灣的打壓。

邱太三26日在立法院內政委員會備詢時，面對立委關切，中國的「政治迫害」已不限於其境內，在台灣或其他國家也受管轄，以及兩岸觀光開放的考量時，做出上述回應。

邱太三說，政府沒有禁止國人到中國自由行，但未來開放團客赴陸時，也勢必要提醒，中國不是民主法治的國家。他說，港版國安法制定後，政府已提供相關旅遊警示，近期的案例也會納入是否開放觀光的考量內。

對於富察、楊智淵案等，邱太三說，事件發生後，陸委會就跟家屬取得聯繫，也必須尊重家屬並提供必要協助。另一方面，要提醒國人中國現在已經長臂管轄到台灣，這顯然有威嚇的味道，也是對台灣的打壓。

在會議中場休息時，邱太三進一步對中國證實富察（李延賀）因涉嫌從事危害中國國家安全活動，正接受中國國家安全機關調查一事坦言，台灣沒辦法理解中國的相關辦案機制，當然也會跟家屬做商討看怎麼處理，也尊重家屬意見，因為家人都有一些「被（中方）接觸或者被忠告也好、警告也好」。

因此，邱太三說，對於相關案情新形勢的變化，台灣將提供必要協助以及進一步了解家屬意見。

觀光 港版國安法

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