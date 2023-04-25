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共和黨新星德桑提斯：台灣是美國的同盟對象

中央社／東京25日專電
佛州州長德桑提斯(左)日前訪問日本。(路透)
佛州州長德桑提斯(左)日前訪問日本。(路透)

共和黨有意問鼎總統大位的明日之星、佛羅里達州州長德桑提斯今天接受日媒專訪時強調，為避免台海衝突，美日應團結提高威懾力。他還說，台灣是美國的同盟對象。

德桑提斯（Ron DeSantis）今天在東京接受日本經濟新聞專訪時談及兩岸關係。他明確表示，希望兩岸維持現狀，他還說，為了避免「台灣有事」（兩岸衝突），美日應團結提高威懾力。

他指出，對美國的國家安全保障而言，中國是最大的威脅，佛羅里達州正急著擬定對中國強硬的法案。

有關台灣，德桑提斯強調，台灣是美國的同盟對象。對美國而言，台灣具有重要的利害關係。他認為台灣是繁榮的自由社會，同時，從台灣半導體製造一事來看，可知台灣在戰略上相當重要。

他表示，台灣有事（兩岸衝突）之際，美日可能不得不與中國對峙，但目標應該是以威懾避免衝突的發生。他認為，習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」；但他警告，這麼做付出的代價，將超過帶來的任何好處。

德桑提斯對於日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」（Quad）、日韓關係改善予以肯定。他表示，為了做為印度太平洋地區穩定的基石，極為緊密的美日關係是不可或缺的。對於日本政府將增加國防費等的作法，他予以肯定表示，「這絕對是正確的」。

日經指出，德桑提斯以身為對中強硬派聞名，他把中國拿來與冷戰時代的蘇聯做比較指出，就對自由世界構成威脅這一點來說，中國就是「21世紀的蘇聯」，中國共產黨在經濟上比以前的蘇聯還要強。

他指出，中國國家主席習近平的意識形態相當強，習近平企圖把強化的軍事影響向中國境外擴張，這對美國、日本及同盟國來說是憂慮的根源。

俄羅斯對烏克蘭發動侵略，美國支援烏克蘭，但美國共和黨的支持者之間似乎出現「支援疲乏」的徵兆。迪尚特對美國援烏一事發言慎重。

他表示，期待烏克蘭軍隊反攻成功，但他認為，美國聯邦預算有巨額債務、面臨通貨膨脹等問題，所以他重申對美國援烏採取慎重的立場。他認為，歐洲的同盟國有必要做更多，德國沒做事。歐洲應效法日本，確立國防支出的更好的目標並努力達標。

對於美國當年承認中國加入世界貿易組織（WTO），給中國「最惠國待遇」的地位，迪尚特分析說，結果中國變得更容易引起問題，而且還增強軍力，變得更富強。被媒體問及讓中國加盟世貿是否是失敗例時，他坦言：「是的」。

德桑提斯被視為2024年美國總統大選共和黨呼聲高的候選人之一，這次接受日本政府的邀請訪日，與日本首相岸田文雄等政要會面。德桑提斯尚未正式宣布角逐共和黨總統候選人提名，但從民調和媒體關注度來看，他目前在共和黨內已對前總統川普（Donald Trump）構成最大威脅。

他被問及今後的動向時僅說：「在州議會會期結束前不會表態。」

德桑提斯 日本 共和黨

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