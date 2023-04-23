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前國安顧問、對中鷹派人士波頓4月底訪台

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前國安顧問、對中鷹派人士波頓4月底訪台

中央社華盛頓23日綜合外電報導
國家安全顧問波頓4月底將訪問台灣，料將成為參選2024年美國總統大選的政界人士當中訪問台灣的第一人。(路透)
國家安全顧問波頓4月底將訪問台灣，料將成為參選2024年美國總統大選的政界人士當中訪問台灣的第一人。(路透)

自由亞洲電台報導，美國知名對中鷹派人士、前總統川普的國家安全顧問波頓4月底將訪問台灣，料將成為參選2024年美國總統大選的政界人士當中訪問台灣的第一人。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）21日報導，波頓（John Bolton）1月已宣布將角逐共和黨提名競選總統，其辦公室表示，他將在台北兩場支持台灣獨立團體的活動上發表演講，首場是4月29日在世界台灣人大會上的主題演講「在台灣維持長期和平與安全」，另一場則是5月1日台灣人公共事務會40周年晚宴的主題演說。

報導指出，波頓長期主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。雖然他競選總統的機會被認為很渺茫，但他對中國的立場在政治上被一些人視為是明智的。

內華達大學拉斯維加斯分校研究東亞政治的助理教授王宏恩（Austin Wang）表示，美國目前民意調查顯示，美國選民對中國的負面看法正在增加，對台灣的支持也在增加。

他認為，波頓作為總統參選人訪問台灣具有兩個重要意義，「首先，可能有助於他在黨內初選中獲勝；其次，它反映出台灣問題對各政黨支持者的重要性」。

自由亞洲電台更指出，波頓不會是唯一訪台且備受關注的共和黨人，據華盛頓分析人士說，另一位被認為有總統野心的前副總統潘斯（Mike Pence）將在6月訪台，維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）也將先於波頓訪問台灣。

駐美代表處發言人未就波頓訪問的風險和可能益處發表評論，僅回應「本處將持續推動台美深化各領域關係，也歡迎美各界人士訪台」。

波頓 共和黨 維吉尼亞州

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