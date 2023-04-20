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柯文哲華府智庫談兩岸 籲提升實力降低敵意並進

中央社╱華盛頓20日電
台灣民眾黨主席柯文哲（右）20日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動，與中心中國國力計畫主任林洋（左）進行與談。(中央社)
台灣民眾黨主席柯文哲（右）20日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動，與中心中國國力計畫主任林洋（左）進行與談。(中央社)

台灣民眾黨主席柯文哲今天出席華府智庫活動，闡述兩岸、外交政策。他表示，國家前途不能寄託在另一個國家善意上，台灣要有一定程度國防力量，同時要想辦法減少中國敵意。

柯文哲今天下午率團前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），與中心中國國力計畫主任林洋（Bonny Lin）等多名學者進行閉門會談，會後接著出席智庫公開活動，闡述他的外交與兩岸政策。

談到兩岸關係，柯文哲表示，一個國家前途不能寄託在另一個國家善意上，一個完全沒有實力的人，根本沒資格上牌桌。

柯文哲指出，他常說要備戰才能不畏戰，台灣還是要有一定程度國防力量，自己實力要夠強，同時要想辦法減少對方敵意，增加善意，「若這兩點做不到，平衡點就會一直偏向戰爭」。

至於應如何提升實力，柯文哲說，役期從4個月延長至1年，但重點不是訓練時間，而是訓練內容。台灣也應誠實面對國防經費是否足夠問題，按照目前狀況，若國防預算不到GDP 2%，他不認為足夠。

他也指出，台灣要在軍事上單獨對抗中國有困難，還是要加入軍事安全組織。再者，既然台灣國防政策是嚇阻，不對稱戰力還是要發展，但目的是要讓對方不敢動手，不是真的要決勝負。

柯文哲說，最重要的是戰爭心理的準備。他說，俄烏戰爭打了快1年，烏克蘭還沒有垮掉，代表其有很強意志力可以維持戰爭，台灣在這方面要有更強的心理準備。

至於如何恢復兩岸交流對話，柯文哲表示，北京政府明知民進黨不會接受「九二共識」，還在這上面畫紅線，基本上就是不想跟民進黨談，原因是雙方關係已經打壞，一旦局面弄僵，就很難談。

他指出，這正是為何他一直主張交流可以增加善意，有善意才能避免誤解、避免戰爭風險，但沒有交流很難建立善意。

但柯文哲也批評，與北京交往最困惑的就是重要名詞都沒有清楚敘述。他呼籲北京，不要拘泥於名稱，要多注重內容；「九二共識」在台灣已經污名化，一提到台灣人民就不開心，「病人已對盤尼西林過敏，為何還堅持要打盤尼西林？」

至於他這次訪美與美方「面試」表現如何，柯文哲指出，跟美方討論過程當中，彼此增加更多互相認識、了解與尊重，將來可以合作，雙方沒有不同意的地方。美國政府也一再表達願意幫助台灣，且不會介入台灣總統大選。

柯文哲說，相信台灣不管哪個黨執政，跟美國關係都不會改變，美國還是台灣最重要的盟邦，台灣國防安全還是美國能提供最大幫助。

他表示，美台關係一向很好，先前包含萊豬等爭議問題也都解決，據他所知，台美目前沒有任何問題，繼續保持交流就可以。

柯文哲 北京 華府

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