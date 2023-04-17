呂秀蓮籲北京：台獨思想是歷史必然 要怪就怪馬關條約

台灣前副總統呂秀蓮出席「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。(記者黃義書／攝影 )

台灣前副總統呂秀蓮 今天舉行「從馬關屈辱談兩岸和平與尊嚴座談會」，她表示，呼籲北京 終止統獨論辯，真正的台獨思想是歷史的必然發展，要怪就怪「馬關條約」。她也說，充分體諒前總統馬英九 回大陸祭祖的心懷，但2350萬現在住在台灣的台灣人，絕大部分先祖是經歷馬關條約、莫名其妙被迫當了50年日本人的一大群人，因此北京看待台灣，不要開口閉口「國家領土、主權完整」。

呂秀蓮說，去年8月12日，北京當局透過第三分白皮書，終於公開正式馬關條約問題，說是中華民族近代屈辱的縮影，給兩岸同胞留下惋惜之痛，既然如此，請北京不要再說台灣是中國不可分割的領土，當初台灣人的祖先被脫離中國，如果造成今天台灣與中國分離現象，莫怪台灣，回歸歷史，而不要痛責台獨。台灣為什麼會走向獨立之路，如果深切了解馬關條約受害者後代的歷史傷痕，才能夠了解，因此真正紀念馬關條約，就應該終止統獨論辯，真正的台獨思想是歷史的必然發展，要怪就怪馬關條約。

呂秀蓮說，他也想給1949年後隨國民政府來到台灣的外省人同胞提醒，當中很多人懷念中國大陸的親友，認定中國是祖國，可以體諒，沒有一個人有權利選擇出生地，子女也沒有權利選擇父母，充分體諒馬英九回大陸祭祖的心懷，但2350萬現在住在台灣的台灣人，絕大部分先祖是經歷馬關條約、莫名其妙被迫當了50年日本人的一大群人，因此北京看待台灣不要開口閉口「國家領土、主權完整」。

呂秀蓮說，北京最大的錯誤跟盲點，就是以為國民黨逃難到台灣，透過國民黨又以為台灣可以「吸回去」，不要再用國共內戰思維看待台灣。真正誠懇處理台灣問題，必須面對歷史，要回顧歷史，也要面對事實。「如果非常懷念祖國願意回去，台灣也很自由，不要拿過去歷史包袱束縛下一代。」

呂秀蓮說，她也要提醒民進黨，台灣既然已經是民主國家，沒有永久執政的政黨，因此要用更多謙虛面對現實。要告訴國人，最大利益所在，她呼籲將參選下屆總統的賴清德，在尊重蔡英文總統同時，要提出帶領未來台灣四年的使命，不要開口閉口說遵循過去政見，作為下一屆國家準領導人，要以超前眼光部署未來，而不是停留在過去。

呂秀蓮表示，下一屆領導人是哪一黨不重要，出生在哪裡也不重要，重點是有沒有超前的眼光，有沒有深刻的體認，當年台灣的內憂外患在哪裡，現在有多少內政危機，又面對空前複雜的國際情勢，如果沒有這樣的能耐，只想當總統，她只能呼籲選民選出完全熟知台灣過去悲慘命運，同時體認負責國際情勢挑戰的人，才有資格作為下一屆領導人。希望要爭取國家大位的人，要比考大學聯考更認真用心，做好準備。