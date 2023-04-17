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呂秀蓮：雙英出訪後國內非常不團結 國家出了嚴重問題

記者丘采薇／台北即時報導
台灣前副總統呂秀蓮舉行「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。(記者黃義書／攝影 )
台灣前副總統呂秀蓮舉行「從馬關屈辱談『兩岸和平與尊嚴』」座談會。(記者黃義書／攝影 )

台灣前副總統呂秀蓮今天表示，蔡英文總統出訪過境美國，與前總統馬英九訪問中國大陸後，國內非常不團結，分為親美派和親中派，這顯示國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮說，1895年4月17日是馬關條約簽訂的日子，當年祖先毫無能力，台灣莫名其妙被出賣掉，現在的情況看起來很不一樣，其中還有很多東西給予警示。一方面要愈來愈警覺，誰希望台灣變成下一個烏克蘭，另一方面也要反省，馬關條約以後，從祖先試圖成立台灣民主國卻失敗的經驗，現在的從政人物是否有歷史感、責任感，要一直被動嗎。

呂秀蓮表示，她很早就提醒，兩岸關係愈來愈嚴峻，愛和平，保台灣，終於現在連中共也開始打和平牌了，台灣人民有沒有做好決心，和平應該掌握在台灣人民的手裡，這是這場運動很重要的一點。

她說，肯定前後任總統的用心及努力，但從雙英出訪，她也看到非常多的問題，第一是國內非常不團結，明顯分為親美和親中派，一方主張台灣跟中國大陸都是一個中國，另一方主張中華人民共和國跟中華民國互不隸屬，前後任總統居然南轅北轍到這種程度，證明國家出了非常嚴重的問題。

呂秀蓮指出，要慎選下一屆領導人，可以超越黨派，擁有適合的個人條件、經歷、智慧、應變能力及品格。

對於民進黨總統參選人賴清德是否符合她提出的標準，呂秀蓮說，她不能表達自己的立場。

呂秀蓮 中華民國 馬英九

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