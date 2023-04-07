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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

港媒盤點馬英九中國行 指「五破」兩岸禁忌言行

記者葉文義／即時報導
前總統馬英九7日返台，結束此次12天的中國之旅。(記者賴錦宏／攝影)
前總統馬英九7日返台，結束此次12天的中國之旅。(記者賴錦宏／攝影)

馬英九周五返台，結束12天的中國之旅。他先後到了中國多個省市祭祖和交流，包括南京、武漢、長沙、重慶與上海。港媒指出，馬英九此行登中國「五破」兩岸禁忌言行，包括多次在中國提及「前總統」、「民國」、「民國年號」、「五權憲法」等，都是台灣赴中國人士的首例。

港媒7日報導稱，馬英九是兩岸分治74年以來首位踏足中國的台灣卸任最高領導人，極具歷史意義。在兩岸緊張局勢下，馬英九訪問中國已是一大突破。

報導還「盤點」馬英九此行五度突破兩岸禁忌言行，包括在中山陵題字寫「民國年號」；辛亥革命博物院振臂高呼「三民主義、五權憲法」；湘潭縣祭祖六提「民國」；自稱「當選中華民國總統」；湖南大學致詞提「一中各表」，稱「台灣、大陸都是中華民國」。

馬英九在3月28日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，他在鞠躬致敬後發表公開談話，開頭第一句就是「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。馬英九這次公開致詞，在眾多中外媒體面前公開多次提及「中華民國」。

中山陵內，馬英九親題「和平奮鬥、振興中華」八個字，署名只寫上「馬英九」，在題字落款則寫民國年號「百十二」，形同在大陸確認「中華民國存在」是現在進行式。不過，因馬英九只寫年號，未有寫「民國」，一度遭綠營批評。

3月30日，馬英九在辛亥革命博物院參訪時，站在國父孫中山曾經站過的講台處，揮臂興奮高呼：「三民主義、五權憲法」！港媒指出，中國在紀念辛亥革命時，會推崇孫中山的「三民主義」，但「五權憲法」則較少提及。台灣「中華民國憲法」是以「五權憲法」為基礎，但中國的《中華人民共和國憲法》則和「五權憲法」無關。

馬英九4月1日上午前往湖南省湘潭市湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村祖墳祭祖。他在讀祭文時，六度提及「民國」，其中提到年份時皆以「民國」紀年。馬英九當時說：「我在民國97年跟111年，兩次當選中華民國總統，八年任內秉持您讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民」。馬英九祭祖時還稱，「自己執政的八年」，是台灣與中國大陸分治70年最和平繁榮的階段。

馬英九4月2日上午率大九學堂學生赴湖南大學交流。馬英九在致詞時提到：「我們國家在1997年修改了《憲法》，我們國家有分兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。

他指出，「台灣地區是指台澎金馬，大陸地區就是台澎金馬以外我們的領土。各位懂我的意思嗎？所以不論是在台灣、不論在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。在大陸1983年版《憲法》前言裡提到，台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。」

這也是中華民國卸任元首，首次在中國宣示中華民國主權範圍。港媒報導，馬英九提出的「兩岸都是中華民國」論，雖然中國傳媒均未有報導，但在台灣引起一片熱議。

馬英九在湖南大學學生交流中，強調台灣及大陸都是中華民國國土。(記者賴錦宏／攝影)
馬英九在湖南大學學生交流中，強調台灣及大陸都是中華民國國土。(記者賴錦宏／攝影)
馬英九在中山陵寫下「和平奮鬥 振興中華」。(記者賴錦宏／攝影)
馬英九在中山陵寫下「和平奮鬥 振興中華」。(記者賴錦宏／攝影)

馬英九 中華民國 華人

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