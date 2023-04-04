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「台灣需要一個很棒的CEO」郭台銘返台 將報告心得

中央社╱桃園機場5日電
鴻海集團創辦人郭台銘5日清晨搭機返台，對於記者詢問，是否滿意這次出訪成果，郭台銘表示「你們滿意我才可以講滿意」，並預計10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉辦記者會。（中央社）
鴻海集團創辦人郭台銘5日清晨搭機返台，對於記者詢問，是否滿意這次出訪成果，郭台銘表示「你們滿意我才可以講滿意」，並預計10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉辦記者會。（中央社）

鴻海集團創辦人郭台銘今天清晨搭機返台，對於記者詢問，是否滿意這次出訪成果，郭台銘表示「你們滿意我才可以講滿意」，預計10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉辦記者會。

郭台銘今天搭乘中華航空公司CI7班機返台，班機在清晨5時26分抵達桃園國際機場，他在下機後也向現場拍攝的記者揮手致意，雖然身上仍穿著西裝，但頭頂上戴的帽子，已經由出發時所戴繡有中華民國及美國國旗圖案的棒球帽，更換為只繡有中華民國國旗的棒球帽。

對於記者詢問，這次的出訪成果是否滿意，郭台銘反問記者「你們說呢」，隨後又表示「 你們滿意我才可以講滿意」，隨後在接機人員的引領下通關並搭車離去。

郭台銘辦公室昨天表示，郭台銘將於5日返台，並於同日上午10時在台北諾富特華航桃園機場飯店舉辦心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，現場進行未來工作計畫報告。

郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。在原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯，但郭台銘在與僑胞聚會時公開表示將提前返台，行程從原本對外公開的12天縮短為8天。

郭台銘 機場 中華民國

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