騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

去年震驚社會的台人販售人口到柬埔寨一案，彰化地方法院判決首謀張惟甄涉犯共同犯圖利以詐術使人出境等共5罪，合併應執行有期徒刑7年6月，共犯邱守毅涉共同犯圖利以詐術使人出國等罪，處有期徒刑4年6月，林佑穎共同犯圖利以詐術使人出國未遂等罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，張惟甄（35歲）和邱守毅與詐欺 集團成員，去（2022）年5月至6月10日，由邱守毅在網際網路社群網站 、交友媒體以高薪工作為由詐騙 被害人，邱和林兩人按照張的指示接送被害人前往指定旅館住宿及辦理護照等事宜，每成功介紹1人出境可獲10萬台幣(約合3282美元)報酬，張、邱4、6分帳。

被害人到達柬埔寨，被沒收護照、手機，行動和通訊受管制，工作內容為從事對海外人士詐騙，如有不從可能遭到警告、罰款或毆打等處罰，甚至可能轉賣至其他從事詐欺等不法工作的公司，若要求返臺，需施用詐術騙取國內友人前往頂替，或由國內家屬交付特定金額的贖金才能回台返回臺灣之處境。兩名被害人的家屬匯贖金得以返台，另一名女子迄今未返國。

法官審酌，張惟甄等3人所為至屬可議，除嚴重破壞人際間的信任關係，也對我國社會秩序造成危害，更嚴重影響我國的國際聲譽，依其對被害人造成的影響，對張惟甄共同犯圖利以詐術使人出國等共3罪，各處有期徒刑5年6月、5年2月、5年，又共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪，共2罪，各處有期徒刑3年8月、3年10月，合併應執行有期徒刑7年6月。共犯邱守毅涉共同犯圖利以詐術使人出國等罪，處有期徒刑4年6月，林佑穎共同犯圖利以詐術使人出國未遂等罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。