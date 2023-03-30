安保為由…湖北民眾想送禮物給馬英九都被拒

馬英九30日上午於武漢市先後參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓，沿途皆有大陸民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩」。（圖：馬英九辦公室提供）

馬英九 的中國大陸之旅，在抖音、微博微信都成為中國民眾關心的焦點，據湖北當地官員透露，不少湖北民眾想送禮物給馬英九，打電話到省政府辦公廳、省台辦，但因為安全問題只好婉拒。還有的想親自送去武漢 大學，表達對馬英九的敬意，但也都因安保理由被拒。「一些送不進的禮物，有可能成了此行的遺憾」。

湖北官員表示，湖北省台辦、省辦公廳都接到過想送禮物給馬英九的電話，包括字畫、雕刻、印章等等。但都因為這次行程是一級警衛，全程淨空，馬英九所到之處，大多事先清場，民眾不得其門而入。下榻的飯店也有嚴密保安，而且大多是「國賓館」，都遠離塵囂、風景清幽。而車隊經過時，每個路口都有警察 和警車隔離民眾。

一位官員表示，有位湖北民眾多年前曾到過台灣，因緣巧合，曾把自己的T恤讓馬英九簽名；這次看到馬英九要來武漢的消息，非常興奮，早早地就把T恤寄給人在武漢的女兒，要求女兒趕到武漢大學，想把這件T恤加上家鄉土產回贈給馬英九。女兒打給涉台部門，但受到婉拒。

馬英前在南京白天參觀總統府、拉貝紀念館，街上都有許多民眾向馬車隊揮手問好，馬英九也打開窗戶「揮手致意」。夜晚逛秦淮河畔夫子廟景點時，黑壓壓的人群也在遠處不斷向馬英九呼喊，馬也揮手微笑。

30日早上在辛亥革命武昌起義紀念館時，也有許多民眾在一旁圍觀、揮手，幾乎每個人都舉著手機在拍照，希望留下歷史鏡頭。沿途皆有當地民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩」。

參與協調的工作人員表示，對於民眾想送禮的好意和心情，都明白也理解。但實在是無從得知是否安全。只好通通婉謝。「行程實在太緊湊，也騰不出時間給去處理這麼多禮物的事了。」他嘆道。