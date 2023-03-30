我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

安保為由…湖北民眾想送禮物給馬英九都被拒

特派記者賴錦宏／武漢即時報導
馬英九30日上午於武漢市先後參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓，沿途皆有大陸民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩」。（圖：馬英九辦公室提供）
馬英九30日上午於武漢市先後參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓，沿途皆有大陸民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩」。（圖：馬英九辦公室提供）

馬英九的中國大陸之旅，在抖音、微博微信都成為中國民眾關心的焦點，據湖北當地官員透露，不少湖北民眾想送禮物給馬英九，打電話到省政府辦公廳、省台辦，但因為安全問題只好婉拒。還有的想親自送去武漢大學，表達對馬英九的敬意，但也都因安保理由被拒。「一些送不進的禮物，有可能成了此行的遺憾」。

湖北官員表示，湖北省台辦、省辦公廳都接到過想送禮物給馬英九的電話，包括字畫、雕刻、印章等等。但都因為這次行程是一級警衛，全程淨空，馬英九所到之處，大多事先清場，民眾不得其門而入。下榻的飯店也有嚴密保安，而且大多是「國賓館」，都遠離塵囂、風景清幽。而車隊經過時，每個路口都有警察和警車隔離民眾。

一位官員表示，有位湖北民眾多年前曾到過台灣，因緣巧合，曾把自己的T恤讓馬英九簽名；這次看到馬英九要來武漢的消息，非常興奮，早早地就把T恤寄給人在武漢的女兒，要求女兒趕到武漢大學，想把這件T恤加上家鄉土產回贈給馬英九。女兒打給涉台部門，但受到婉拒。

馬英前在南京白天參觀總統府、拉貝紀念館，街上都有許多民眾向馬車隊揮手問好，馬英九也打開窗戶「揮手致意」。夜晚逛秦淮河畔夫子廟景點時，黑壓壓的人群也在遠處不斷向馬英九呼喊，馬也揮手微笑。

30日早上在辛亥革命武昌起義紀念館時，也有許多民眾在一旁圍觀、揮手，幾乎每個人都舉著手機在拍照，希望留下歷史鏡頭。沿途皆有當地民眾在外等待、揮手和歡呼，馬前總統在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩」。

參與協調的工作人員表示，對於民眾想送禮的好意和心情，都明白也理解。但實在是無從得知是否安全。只好通通婉謝。「行程實在太緊湊，也騰不出時間給去處理這麼多禮物的事了。」他嘆道。

馬英九 武漢 警察

上一則

朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統

下一則

郭台銘：領導人應該把台灣打造成科技島 而不是彈藥島

延伸閱讀

朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統

朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統
兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩

兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩
馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」

馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」
馬英九抵武漢會湖北省委書記 將與學生座談

馬英九抵武漢會湖北省委書記 將與學生座談

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議