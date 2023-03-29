英國下議院議長首接見台灣駐英代表 盼雙邊關係強化

英國國會下議院議長霍伊爾（右）28日與駐英代表謝武樵（左）會晤。(取材自推特)

英國 國會下議院議長霍伊爾28日與駐英代表謝武樵會晤。這是霍伊爾2019年11月接任議長後，首次與台灣駐英代表會晤。霍伊爾表示，他與謝武樵討論台灣與英國可如何強化國會關係。

霍伊爾（Lindsay Hoyle）在與謝武樵會晤後，主動在推特 發布相關照片和文字。無論是下議院議長與台灣駐英代表會面，或是英方在會晤後主動發布相關訊息，皆屬罕見。

霍伊爾28日推文指出，他當天在下議院接見謝武樵，討論台、英可如何強化雙邊國會關係。

駐英國代表處告訴中央社，霍伊爾在會談期間表達對台英關係強化的期待；雙方就台英關係進行廣泛討論，會談時間長約30分鐘。

謝武樵2020年7月就任駐英代表，上任以來對英國政界著力甚深。隨著英國國內外政治情勢變化，英國政壇的「友台」力量也穩健提升。

去年2月，下議院首度在院會議場（主議場）舉行以台灣為主題的辯論，題為「英國與台灣的友誼及合作」。

當時共同發起辯論的保守黨籍議員克恩斯（Alicia Kearns）隨後在10月當選下議院外交委員會主席。在此之前，克恩斯於8月接受中央社專訪，指出英國應從多元角度認識台灣作為獨立個體的特色與價值，而不僅侷限於安全議題或「抗中」。

今年3月22日，克恩斯在英國國會大廈別開生面舉辦「賞味台灣」（Taste of Taiwan）活動，邀請所有議員及職員品味來自台灣的威士忌、啤酒、珍珠奶茶、鹽酥雞、鳳梨酥等特色飲食，吸引可觀人潮。謝武樵與前台英國會跨黨派小組主席、現任下議院副議長保守黨籍議員伊凡斯（Nigel Evans）應邀致詞。

下議院外委會去年11月底至12月初訪問台灣。這是繼2006年首次籌組訪問團來台之後，外委會再次正式組團訪台。

英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）3月9日接受中央社專訪時透露，國防委員會有組團訪問台灣的共識、委員會成員訪台意願很高，他希望不用太久就能成行。

若順利於今年內成行，這將是英國國會下議院國防委員會首次組團訪台。

另一方面，有機會再度執政的英國工黨20日在國會大廈召開「工黨台灣之友」（Labour Friends of Taiwan）小組啟動會議，謝武樵與工黨主管亞太事務的影子外交副大臣韋斯特（Catherine West）出席，與小組成員一同討論未來工作方向。

「工黨台灣之友」擬邀請更多工黨籍國會議員與基層黨員加入，並舉辦一系列活動，以提升工黨對台灣的重視。

召集人Andrew Yeh告訴中央社，小組將致力促進台英文化交流、雙邊貿易、各領域政策對話以及與台灣立法委員的交流，並提升英國對台灣的外交支持。