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蔡英文抵達紐約下榻飯店 僑胞熱情歡迎

快看世界／細胞培養肉將成趨勢？義國人不這麼認為

圖輯╱蔡英文抵達紐約下榻旅館 抗議與支持者隔空嗆聲

記者許君達/ 紐約即時報導
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)

美東時間29日下午4時左右，中華民國總統蔡英文抵達位於曼哈頓中城的樂天（Lotte）酒店。抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。支持方約300人到場，除喊口號歡迎蔡英文總統外，亦對另一方喊話，籲其珍惜在美國能夠享有的上街抗議自由。雙方各自揮舞美國國旗以及中華人民共和國和中華民國國旗。現場秩序井然，對峙雙方未發生肢體衝突。

影片來源：世界新聞網

影片來源：世界新聞網

抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。(記者許君...
抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。(記者許君達/ 攝影)
29日下午4時左右，中華民國總統蔡英文抵達位於曼哈頓中城的樂天（Lotte）酒店...
29日下午4時左右，中華民國總統蔡英文抵達位於曼哈頓中城的樂天（Lotte）酒店。抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。(記者許君...
抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)
抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)

蔡英文 中華民國 曼哈頓

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