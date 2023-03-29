圖輯╱蔡英文抵達紐約下榻旅館 抗議與支持者隔空嗆聲

抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。(記者許君達/ 攝影)

美東時間29日下午4時左右，中華民國 總統蔡英文 抵達位於曼哈頓 中城的樂天（Lotte）酒店。抗議與支持的兩方團體被警方分隔在50街兩側，隔空嗆聲。抗議方大約500人到場，高喊「蔡英文賣國賊」、「台獨死路一條」等口號。支持方約300人到場，除喊口號歡迎蔡英文總統外，亦對另一方喊話，籲其珍惜在美國能夠享有的上街抗議自由。雙方各自揮舞美國國旗以及中華人民共和國和中華民國國旗。現場秩序井然，對峙雙方未發生肢體衝突。

影片來源：世界新聞網

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