蔡英文29日啟程出訪中美洲 先訪2友邦 再會麥卡錫

台灣總統蔡英文29日啟程出訪中美洲邦交國，展開「民主夥伴共榮之旅」。歐新社

台灣總統蔡英文 29日啟程出訪中美洲邦交國，展開「民主夥伴共榮之旅」，去程將過境美國紐約，回程過境洛杉磯 ，全程10天9夜，4月7日返國。這次是蔡英文任內第8次出訪，總統府對於過境美國行程仍依例「保密到家」，到當地才公開，不過，紐約及洛杉磯僑界數周前就已動員迎接蔡英文，東西岸僑宴都已報名額滿，僑胞反應熱烈。

蔡英文29日中午將搭乘華航專機出發，並在紐約時間3月29日下午3時抵達，據悉，蔡英文當晚將參加大型僑宴；隔天30日參加美國智庫「哈德遜研究所」舉辦的活動，並發表演說，隨後晚上與僑胞有另一場較小型的聚會。蔡英文下榻飯店會在紐約曼哈頓市中心。依往例，蔡英文在美國也會與數位議員見面。

蔡英文在紐約待兩夜之後，將於當地時間3月31日前往友邦瓜地馬拉，蔡英文也將與瓜國總統賈麥岱雙邊會談，還將參訪馬雅古城，並見證台方捐贈的齊瑪德南戈醫院交贈儀式。待兩夜後，將於當地時間4月2日抵達另一友邦貝里斯，當地時間4月4日下午離開，轉往洛杉磯。

蔡英文在洛杉磯行程將是重頭戲，據悉，蔡英文抵達洛杉磯當晚就會接受僑宴歡迎，僑宴採報名制，全數額滿。4月5日擬參訪雷根圖書館並發表演說，也將會見眾議院議長麥卡錫。

蔡英文在2019年7月時曾出訪加勒比海邦交國，並首度過境紐約，當時蔡英文出席台駐紐約辦事處舉辦的公開活動，被視為是一項突破。外界認為這次的突破是會見麥卡錫，涉外人士說，蔡英文出訪最主要追求平穩、務實，「零意外」比突破更重要。

涉外人士也說，在美中持續競爭之際，中國打壓台灣的力道不會消退，但台灣身為主權國家，也必須持續拓展國際空間。蔡英文在行前已經對外透露，期許此行能達成「民主深化」、「共榮發展」兩大目標。

【記者張文馨／華盛頓報導】蔡英文總統過境美國前夕，宏都拉斯外交轉向北京，國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）27日表示，這是宏國的外交決定。此外，巴特爾表示，蔡英文過境符合美國長期的做法、對台非官方關係的本質，以及不變的美國政策；過境是出自對訪客安全與尊嚴的考量，符合美國不變的一中政策 。美國會遵守長期的一中政策，拓展與台灣的往來。