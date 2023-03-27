戴中華民國與美國國旗棒球帽 郭台銘赴美未受訪

對於媒體記者詢問，為何選在這個時機點赴美、以及這次的訪美是否有什麼目的，鴻海創辦人郭台銘只是說謝謝，並在媒體要求下揮手道別後進入管制區。中央社

鴻海創辦人郭台銘 今晚搭機赴美，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，郭台銘戴著一頂繡有中華民國 及美國國旗的棒球帽，格外引人注目，不過他未在桃機受訪發表談話。

搭乘中華航空公司CI4班機在晚間赴美的郭台銘，在晚間10時14分抵達桃園國際機場，穿著西裝打領帶的郭台銘，頭頂上戴著一頂繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，對於記者詢問帽子是否具有象徵意義，郭台銘微笑不語，也沒有發表談話，只是不斷向拍攝記者說謝謝。

對於記者詢問，為何選在這個時機點赴美、以及這次的訪美是否有什麼目的，郭台銘依舊只是說謝謝沒有具體回應，隨後直接走向禮遇輪椅、嬰兒車、孕婦或持APEC卡的旅客使用之專屬通道2號工作門，郭台銘也拿出APEC商務旅行卡強調自己不是特權，隨後才在媒體要求下揮手道別進入管制區。

郭台銘辦公室中午發布新聞稿指出，郭台銘將在27日晚間啟程訪美，展開為期12天「科技經濟開拓之旅」，預計4月7日返台，未來將規劃一系列的訪日等行程。

郭台銘此行除前往華府 拜會重要人士外，將前往美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）進行深度交流；同時也將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI，並前往哈佛大學醫學院及商學院會見院長，與台灣同學會等組織舉行座談。