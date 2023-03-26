「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

中國官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為 等中資半導體廠，給予「補貼無上限」的優惠，相關指標中企也動起來，傳出近期對台灣半導體人才展開新一波挖角，透過「化整為零」方式，鎖定台積電、聯電等大廠製程與設備整合工程師，開出三倍薪資條件，再掀兩岸科技業搶人大戰。

業界人士指出，中企挖角台灣半導體人才已行之多年，早期明目張膽大動作在台設立研發中心，或在竹科等地設專門辦公室找人，甚至打出「隨到隨談（面試）」的模式，但由於動作太大引來台灣官方關注，中企挖角台灣人才也轉趨低調，相關辦公室陸續撤離台灣，加上前幾年中國疫情 嚴峻，兩岸往來不便，使得狀況稍有緩和，甚至有暫停跡象。

不具名的竹科工程師透露，隨著疫情好轉、中國解封，加上中國官方擴大衝刺自主半導體能量以因應美國箝制，有意要給中芯、華虹、華為等中資半導體廠「補貼無上限」的優惠，相關紅色供應鏈掌握更多資源後，近期又掀起新一波來台搶人的風潮。

不過，由於全台灣從官方到業者甚至民間都高度關注台灣人才遭對岸挖角的議題，此波來台挖人的中企也更低調，不像先前透過台灣辦公室或相關據點群聚性的活動，而是「化整為零」，透過在LinkedIn（領英）找人，或以人際網路獵才，甚至有「學長帶學弟」的模式，總之就是「低調進行」。

就專業需求上，由於中國正積極強化自主製程與設備整合能力，以突破美方大範圍管控，這一波來台挖角鎖定製程與設備整合工程師，薪資方面則喊出比台灣高三倍，雖然沒有過去動輒四、五倍驚人，但依然頗具吸引力。

據了解，美國不斷加強管制力道，中資半導體廠雖然面臨高階製程設備取得的障礙，但因北京 當局力挺，讓中國半導體業呈現「處處是機會」的榮景，當地廠商也到處挖角同業，導致人員流動率不小，此波中企來台挖人，受邀的台灣人才除了需要滿足資方的需求之外，對「綁約」的要求也更高。