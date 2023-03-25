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宏都拉斯宣布與台斷交 「不再有任何官方接觸」

台外長吳釗燮：撤離宏都拉斯大使館並要其關駐台使館

記者歐陽良盈、鄭媁／台北即時報導
外交部長吳釗燮台灣時間26日上午聲明，撤離宏都拉斯大使館並要其關駐台使館。（記者歐陽良盈／攝影）
外交部長吳釗燮台灣時間26日上午聲明，撤離宏都拉斯大使館並要其關駐台使館。（記者歐陽良盈／攝影）

外交部長吳釗燮台灣時間26日上午說，宏都拉斯共和國政府和中華人民共和國政府正進行建交談判，經溝通無效，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起，終止和宏都拉斯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館，駐汕埠總領事館，技術團及電力團等相關人員，要求宏國關閉駐台大使館。

任內斷交7國 吳釗燮：不迴避政治責任

針對是否負起相關政治責任，吳釗燮表示，相信和他相處過的長官和同仁都知道他認真負責的態度，「有任何責任我不會迴避」。

對於宏都拉斯搶先一步宣布與台斷交，吳釗燮表示，台23日決定召回駐宏大使，駐宏都拉斯大使張俊菲昨天也已返台，昨天也持續密切關注中國與宏都拉斯協商狀況，在看到宏都拉斯外長到北京後，已經決定早上要做宣布，這與宏方的宣布（斷交）沒有相關。

媒體詢問，目前在宏都拉斯僑民數量，吳釗燮說，目前在宏都拉斯的館團員眷共有61人，在斷交消息宣布後，他們會以最快方式撤回台灣，或有同仁移到其他館處；至於僑民人數不多，約在100人以內，生活應不會受到影響。

影音來源：聯合新聞網

大使館 華人

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