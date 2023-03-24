加州見 麥卡錫、蓋拉格將一起會晤蔡英文總統

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格表示，他將隨同美國聯邦眾議院議長麥卡錫，會晤過境美國的中華民國蔡英文總統。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國聯邦眾議院 「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）23日晚間表示，他將隨同美國聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy），會晤過境美國的中華民國蔡英文 總統。

英國金融時報率先報導，蔡英文總統將趁著出訪中美洲友邦的機會，過境美國加州，和麥卡錫會面；麥卡錫7日對彭博資訊證實，他將在美國會晤蔡總統，同時不排除未來訪問台灣。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格23日晚間舉行「中共對新疆的種族滅絕」聽證會，會後和與會者合影。（華盛頓記者張文馨／攝影）

蓋拉格23日在特別委員會第二次聽證會結束後告訴記者，他將和麥卡錫一道，會晤蔡英文總統，這將是一場很棒的聚會。

蓋拉格表示，他日前訪問台灣時曾與蔡英文總統會談，對蔡的認知戰概念印象深刻，希望美國議員們都能聽聽，蔡總統關於中共在發動對台灣熱戰之外的威懾與壓制，以及破壞台灣的自由的看法。

曾與時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）一起訪台的首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）說，還在討論會不會在美國會晤蔡總統；他說，不用擔心這麼做會招致北京的報復行動，因為對的事就必須做。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」首席議員克利什納穆希未明確答覆會在美國會晤蔡英文總統。（華盛頓記者張文馨／攝影）

對於有台裔美國人組織希望能透過遊說選區國會議員，邀請蔡英文總統訪問華府，蓋拉格表示，這要看蔡的意願。