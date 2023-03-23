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台神秘狒狒亂竄14天 現蹤桃園逛大街…來源成謎

台灣新聞組／台北24日即時報導
狒狒出沒桃園市，近兩周來從平鎮逃竄至新屋，民間兩度圍捕失敗，地方人心惶惶，擔心遭攻擊。傳出狒狒是從新竹六福村逃脫，但遭園方否認，桃園市農業局懷疑，可能有民眾未登記私養。(翻攝自臉書「我是中壢人」)
狒狒出沒桃園市，近兩周來從平鎮逃竄至新屋，民間兩度圍捕失敗，地方人心惶惶，擔心遭攻擊。傳出狒狒是從新竹六福村逃脫，但遭園方否認，桃園市農業局懷疑，可能有民眾未登記私養。(翻攝自臉書「我是中壢人」)

桃園市驚見狒狒在街上出沒，近兩周來一路從平鎮往新屋逃竄，地方人心惶惶，擔心遭攻擊，更傳出狒狒是從六福村野生動物園脫逃，但動物園否認園內狒狒有短少。林務局昨與新竹縣農業處到六福村稽查，未發現狒狒籠舍有毀損、動物脫逃跡象，狒狒從何而來仍是謎。

桃園平鎮鎮興里長黃志杰指出，早在3月10日就有里內工廠發現狒狒蹤跡，狒狒在當地已停留14天，他20日通知六福村協助，與守望相助隊和六福村獸醫等十多人連3天搜捕，雖兩度圍捕，還是被脫逃。他繪製狒狒逃跑路線，通知附近里長和居民提高警覺，避免遭狒狒誤傷。

3月20日上午傳狒狒出現在平鎮鎮興里一處菜園，後續又有平鎮民眾目擊在湧安、鎮興里多次出沒，監視器也拍下狒狒奔跑身影。湧安里長陳金福說，他曾與狒狒四目相望，心想「很奇怪，怎會有狒狒？」民眾昨目擊狒狒已往楊梅、新屋方向移動，出現在台66線快速道路的新屋段底下。

狒狒出沒桃園市，近兩周來從平鎮逃竄至新屋，民間兩度圍捕失敗，地方人心惶惶，擔心遭...
狒狒出沒桃園市，近兩周來從平鎮逃竄至新屋，民間兩度圍捕失敗，地方人心惶惶，擔心遭攻擊。傳出狒狒是從新竹六福村逃脫，但遭園方否認，桃園市農業局懷疑，可能有民眾未登記私養。(翻攝自臉書「路上觀察學院」)

「牠太聰明了。」陳金福發現狒狒會在樹林高處瞭望「觀察敵情」，覓食才到地面，他和獸醫帶著麻醉槍、網子、香蕉在樹林搜捕，碰到狒狒兩、三次，最近距離僅5公尺，狒狒見獸醫舉起麻醉槍，拔腿就跑。

黃志杰說，幸好這隻狒狒沒有攻擊別人，但因擔心狒狒四處逃竄遭不測，也怕牠傷害居民，希望趕快抓到。桃園市農業局擬用夜間熱成像儀器，在夜間搜捕狒狒，也已與林務局聯繫安排運送安置地點。

林務局昨天下午2時許與竹縣府農業處共同前往六福村，確認是否有狒狒逃脫。林務局新竹林管處育樂課長周以哲表示，狒狒區有「護城河」和高達4.6公尺的高牆，高牆上布有電網，未發現設備損壞或有動物脫逃跡象，讓兩單位認為「園內逃脫可能性低」。

六福村指出，早在18日就接獲民眾通報，但清查狒狒數量並沒短少，六福村派獸醫及誘捕小組協助誘捕，但未成功。

竹縣農業處登記的六福村內草原狒狒和東非狒狒共155隻，農業處人員表示，六福村昨下午二度清點數量後表示沒短少，還多了1隻小狒狒，因擔心狒狒白天活動旺盛，清點容易有誤，要求園方入夜後趁狒狒睡覺時再清點一次。

究竟這隻狒狒從何而來？六福村否認，新竹市立動物園也說園內沒飼養狒狒。桃園市農業局懷疑，可能有民眾未登記私養。文化大學觀光系助理教授盧堅富說，壯年公狒狒凶性強而有力，雖不會主動攻擊人，但遇到時切記「不接近、不餵食、盡速通報」原則。

桃園近期有狒狒出沒，民眾擔心傷人，其實動物脫逃事件屢見不鮮；其中最知名的，是1979年六福村野生動物園基於觀賞需求，自美國引進15對埃及聖䴉飼養，外傳因颱風毀損籠舍，1984年在關渡發現蹤跡；也有消息認為，是因當時採開放飼養，導致埃及聖䴉脫逃，也因埃及聖䴉的脫逃，最後全台灣受嚴重外來種侵害。

為此，農委會林務局從2019年起，依據埃及聖䴉習性、繁殖巢位，分析各種移除方法的成效後，明確設定「生殖控制」及「成鳥移除」兩策略，移除超過萬隻，現在全台剩下百隻左右。

北市動物園也有動物脫逃案例。幾年前，紅猴「男道（公）」，趁著保育員門栓沒扣緊奪門而逃；2015年孟加拉虎「大頭」逃脫，幸好沒逃離管制區，2017年黑猩猩「莎莉」攀附枝條垂降脫逃，遊園步道見遊客，半小時後自行回展場。

此外，2020年9月時，台北市立動物園還曾發生食蟻獸逃脫事件，當時3歲小食蟻獸「小紅」，背著6個月大的寶寶「紅豆」開溜，保育員找大半天救回饑餓發抖的「紅豆」，「小紅」則直到12月才被人發現在深坑山區，整整逃家3個多月之久；當年度也曾發生石虎「飛飛」徒手挖洞逃脫17天事件，令人印象深刻。

桃園狒狒歷險記 製表／陳右豪、林佳彣、鍾維軒
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