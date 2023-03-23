綠委：馬英九將成為當代李後主 小心不要惹宋太宗生氣

台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。本報資料照片

台灣前總統馬英九 下周赴中國祭祖，民進黨立委林俊憲今天說，馬英九將成為當代李後主，成為中國抹除中華民國 存在的工具，自己不尷尬，尷尬的就是別人，想當李後主就當的徹底一點，小心不要惹宋太宗生氣就好。

林俊憲晚間在臉書發文表示，馬英九跑去中國祭祖，本來他覺得這是個人自由，既然已經卸任了就是個平凡人，尊重馬英九的選擇，不需要太多批評，可是現在國民黨 要拿前元首的身分來「偷渡」這是代表中華民國、代表台灣，這就完全不能接受。

林俊憲指出，8年前，馬英九在沒有跟台灣社會事前溝通的情況下，突襲舉辦「馬習會」，中國國家主席習近平當時稱呼他是「馬先生」，那麼這次馬英九跑去中國，對方究竟是會稱他「馬前總統」還是「馬先生」。

林俊憲認為，連習近平都說不出口的稱謂，「中國底下官員真有人敢講？」答案已經非常明顯。

林俊憲表示，最好笑的是，國民黨居然還沾沾自喜，以為馬英九去參觀各地抗戰遺址、博物館就是論證中華民國存在的證明，但是這根本就是最尷尬的地方，因為接待方是中國，馬英九的身分是來訪的「馬先生」。

林俊憲說，這次的接待方是中國，馬英九的身分是來訪的「馬先生」，連個前元首身分都不被承認，那不就跟宋朝滅南唐後的李後主一樣，馬英九參觀這些遺址，簡直是「故國不堪回首月明中」的最佳寫照。

林俊憲還說，馬英九抵達上海後就會馬上到「故都」南京，既然人都去了，推薦他到南京的著名景點「十朝歷史文化園」，裡面有一根石柱非常有名，上面刻著「中華民國1912-1949」，馬英九可以合影留念。

林俊憲諷刺，反正自己不尷尬，尷尬的就是別人，馬英九想當李後主就當的徹底一點，小心不要惹宋太宗生氣就好。