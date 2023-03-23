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民主峰會 台灣二度受邀

中央社首爾23日專電
美國、哥斯大黎加、荷蘭、韓國及尚比亞共同主辦民主峰會，台灣也受邀。圖為2021年拜登總統出席民主峰會。(美聯社)
美國、哥斯大黎加、荷蘭、韓國及尚比亞共同主辦民主峰會，台灣也受邀。圖為2021年拜登總統出席民主峰會。(美聯社)

美國3月底將與韓國、荷蘭等國共同舉辦國際民主峰會（Summit for Democracy），台灣也受邀參與，對於是否可能因此引發中方反彈，身為主辦國之一的韓方官員今天強調不會排除特定國家，或以陣營對立方式思考。

美國在2021年首次主辦民主峰會，討論「民主國家當前面臨的危機與因應方案」，今年宣布與哥斯大黎加、荷蘭、韓國及尚比亞共同主辦，將在29到30日舉辦，各國領導人出席峰會將在29日以視訊方式進行，邀請110多名國家領導人及聯合國等國際機構首長與會。

韓聯社報導，白宮官員在當地時間22日向媒體表示，在第一次峰會受邀與會的台灣，同樣會參與今年的第2次峰會。美國2021年首次主辦民主峰會時，台灣由時任行政院政務委員唐鳳代表出席發表演說，韓媒推測，為避免引起中方反彈，今年可能也會派出唐鳳代表。

對於台灣受邀出席是否可能引發中方不滿，韓國總統辦公室高層官員向媒體說明，受邀國家都是由美國考慮多項因素後，與共同主辦國商議後確認，強調「不會排除特定國家，或以二分法的方式思考」，「更不是陣營對抗的問題」。

韓國外交部官員則表示，美方尚未向韓方確認大會與會名單，部長級官員參與的區域會議與會者名單也仍在研議。

據韓國國家安保室長金聖翰今天說明，拜登總統、韓國總統尹錫悅等5個共同主辦國領導人將在29日大會中致詞，5國領導人將分別主持一項議程，其中第一個與經濟繁榮相關的議程將由尹錫悅主持，參與該主題討論的國家及進行方式尚未定案。

此外，韓國也將在30日代表印太地區主辦「反腐敗的挑戰與成果」區域會議，根據官方網站公布議程，與會人士包括防制洗錢金融行動工作組織（FATF）會長庫瑪（Raja Kumar），國際反腐敗學院（IACA）院長史戴爾勒（Thomas Stelzer），2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）等。

民主峰會 拜登 諾貝爾

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