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宏都拉斯外長赴中談建交 總統卡斯楚也計畫出訪

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台宏邦交生變 宏國外長赴中談建交 總統也計畫出訪

中央社╱22日即時報導
宏都拉斯媒體引述知情人士披露，外長雷依納22日率團訪問中國討論雙方建交事宜。（路透）
宏都拉斯媒體引述知情人士披露，外長雷依納22日率團訪問中國討論雙方建交事宜。（路透）

宏都拉斯媒體引述宏國外交部知情人士披露，外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）22日率團訪問中國討論雙方建交事宜。

台灣外交部長吳釗燮23日表示，目前與宏都拉斯的邦交狀況並不是很好，對方提出高價索求，現在進入一個非常辛苦的階段，但他強調，台灣不與中國進行金錢外交，會努力到最後一刻。吳釗燮說，宏國狀況外交部都有掌握；他重申，中國打壓台灣外交空間，中國介入宏國的痕跡非常明顯。

宏都拉斯的「過程網報」（Proceso）指出，不願具名的知情人士透露，雷依納在親政府的代表齊拉亞（Hortensia Zelaya）、宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）的女兒等親信陪同下往訪中國。

這則消息已獲宏國總統府事務部長巴斯托（Rodolfo Pastor）及官媒宏都拉斯國家廣播電台（Radio Nacional de Honduras）證實。

巴斯托還說，總統卡斯楚本人也計畫前往中國，不過日期未定。

宏國的前鋒報（El Heraldo）刊出巴斯托的聲明說：「外長就打開外交關係前赴（中國），會按總統卡斯楚的指示完全公開。」他還提到雷依納與左派「自由重建黨（Freedom and Refoundation Party）的代表們將與中國外長秦剛見面。

秦剛 邦交

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