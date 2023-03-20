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新聞評論／「一中各表」成馬英九赴中國考驗

記者劉宛琳
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

前總統馬英九27日將赴中國大陸祭祖，適逢選舉年的敏感時機，引發各方政治解讀。繼國民黨「選策會之亂」後，是否再形成選戰衝擊？主要看馬英九登陸的公開活動說詞，以及與重要人士見面的談話；而馬堅持「九二共識」的兩岸路線，國民黨、甚至總統候選人是否延續或開創新局，也是影響2024的關鍵。

作為前任元首，馬英九赴陸行程「拿掉」北京，避開中共領導中心，也不主動會見相關敏感官員，顯示馬英九在安排此行時確實有思考可能引發的政治效應，以及對國民黨2024選情的影響。

「九二共識」名詞的創造者、國安會前秘書長蘇起表示，馬英九應該會在對岸提及九二共識，這是一個模糊性的善意。其實，馬英九提九二共識，一點也不新鮮，這是他執政八年來兩岸和平的根基，問題的關鍵在，堅持「不統不獨不武」的馬英九，在卸任後首次赴陸，如何表達自己對於「一中各表」的堅持，也正如馬辦執行長蕭旭岑所說的，馬英九就是中華民國前總統，這位中華民國的領袖踏上了「大陸地區」，會如何兼顧情理地訴說自己對中華民國的情懷與尊嚴，正是馬英九的考驗所在。

無論是國民黨主席朱立倫派夏立言訪陸建立溝通管道為農漁民發聲，或是馬英九帶青年赴陸交流盼能減緩兩岸人民的敵意，都是以兩岸和平為出發點；新北市長侯友宜前天也說，「兩岸和平才能讓國家太平」。馬英九訪陸，能不能具體呈現出兩岸青年追求未來時，能化解敵意而落實和平，而不致成為民進黨攻擊的話柄，這也有賴馬英九在陸傳達的政治智慧。做得好就加分，稍有疏失就可能衝擊國民黨整體形象，馬此行任重道遠，絕不輕鬆，相信馬英九也心知肚明。

馬英九 國民黨 中華民國

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