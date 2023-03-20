我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

普亭願討論中方和平方案 美：現停火是認可俄占領

4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣 美國想犧牲台灣

記者趙宥寧／台北即時報導
由陽明交通大學退休教授傅大為發起，政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研院員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今天召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。圖／台灣反戰聲明工作小組提供
由陽明交通大學退休教授傅大為發起，政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研院員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今天召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。圖／台灣反戰聲明工作小組提供

陽明交通大學退休教授傅大為、政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研究員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會，說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」四大訴求，目前學界共37人連署支持。有學者提醒，政府官員不讓人民疑美，這反而對台灣很危險，「中國想併吞台灣，美國想犧牲台灣」，沒比較好。

傅大為表示，這次反戰聲明不僅與俄烏戰爭密切相關，也源自去年閱讀杭士基(Noam Chomsky)的著作，而在學界舉辦的公共知識分子座談會、還有傳播學界的批判網路討論，以及對全球暖化的關注。

傅大為說，反戰聲明的重點是呼應歐美反戰活動，強調美國應該停止挑釁俄國與烏克蘭的戰爭，反對美國政府菁英不斷發動戰爭的行為。他認為，台灣要停止膝蓋式地反應中國威脅，避免受美國的牽連，反省惡性循環，走向與各大國等距離外交的新立場。

馮建三指出，俄羅斯的行為是一種愚蠢的犯罪，但這場戰爭後的種種痛苦、和不和平的因素，卻不僅僅來自俄羅斯，西方的另外兩種罪犯也應該被追究。他也提到，美國明確知道北約東擴是俄羅斯領導層所有人的紅線，仍然執意挑釁，在俄入侵前夕，北約有更多更嚴重的東擴及軍事與飛彈部署及大型軍演；英、美兩國也都先後阻止俄烏已經達成的停火協議，進一步激化了兩國的矛盾。

盧倩儀表示，台灣社會存有一個很奇怪的邏輯，那就是威脅只有來自中國；對於政府官員不讓人民疑美，她認為對台灣很危險，因為看不到來自美國的威脅。美國雖然不會併吞台灣，但卻會犧牲台灣，呼籲台灣政府與民眾更理性地看待戰爭風險。

郭力昕指出，反戰聲明激起不同反應，希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，但許多網路言論卻顯示對不同意見者的扣帽言詞與圍剿行動。他強調，這個反戰聲明應該是台灣社會討論此議題的開始，而不是結束，期待更多深入的思考與對話。

俄羅斯 退休 北約

上一則

巴拉圭議員訪台 稱「夜越暗，離黎明就越近」與台並行

延伸閱讀

2023世界快樂報告 這國蟬聯6連霸 美國第15名

2023世界快樂報告 這國蟬聯6連霸 美國第15名
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領
CNN：習近平訪俄展現影響力 挑戰美國領導世界秩序

CNN：習近平訪俄展現影響力 挑戰美國領導世界秩序
紐時分析：為何中俄關係較以往更加密切

紐時分析：為何中俄關係較以往更加密切

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死