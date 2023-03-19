憂影響2024布局 馬英九赴中祭祖 藍營自家人也勸阻？

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國祭祖，並率台灣青年學子與中國學生交流。（本報資料照片）

馬英九 卸任總統已七年，現在也不是最大在野黨的黨主席，即便如此，馬英九赴中的政治效應仍是變化難測，連自家人國民黨 都傳話希望馬英九不要訪問中國，以免壞了國民黨2024的局。

馬英九擔任過八年中華民國總統，熟悉美中台敏感複雜的關係，他比誰都清楚無論用哪種名義、何時訪問、什麼身分訪中，都會引起反對者的批評聲浪、淪為民進黨政治提款機。親近馬英九人士說，2023年是兩岸融冰的關鍵時刻，馬想的只有大局，不是想個人的歷史定位。

2016年5月20日馬英九卸任後，依法管制出國三年，2019年5月19日再被蔡政府延長管制兩年，至2021年5月19日為止。從2021年5月20日開始，赴中國地區（包括港澳）出發前和回來後，向原主管機關報備即可。

在馬英九完成五年境管期限後，中國一直希望馬英九訪中，不巧遇上百年一遇新冠肺炎疫情 ，遲遲無法成行。今年春節後疫情和緩，中國方面再提邀請，馬英九也認真思考回湖南祭祖盡孝事宜。

雖然疫情降溫，但兩岸關係緊張與美中對抗升溫。年初傳出美國眾議院議長麥卡錫可能4月訪台，美國也同步操作蔡英文總統訪美，今年開春情勢就劇烈動盪。

馬英九不希望自己祭祖的家事，成為特定政客操弄的目標，更不希望因而影響兩岸關係，甚至是明年總統大選，馬希望此行單純化。馬辦與中方密集溝通，雙方達成共識，不會有馬習二會，中國方面應允會全力協助馬英九訪中。

儘管北京對馬英九訪中有主觀上的期待，馬辦經過數十回合的沙盤推演與思考，認為有三個層面必須周全考量。

首先，「馬習二會」效應太大。馬英九目前已不具黨主席身分，與習近平會面，出現任何形式或實質上的承諾、談話、協議，即使是行禮如儀客套過招，都將掀起波瀾，牽動明年總統大選與美中台關係。

其次，馬英九身為國民黨前主席，雖然手上已無任何資源，幫助國民黨在明年總統選舉及立委選舉取得勝利他是念玆在兹，訪問中國必須顧慮到國民黨的大局。

最重要的是如果馬英九此行帶著強烈政治意涵訪中，只求個人歷史定位，「二次馬習會」勢必會引起劇烈的政治後座力，也勢將刺激美國，反過來打台灣牌。此點是馬英九最不願意見到的結果。

中國方面認同馬英九的考量，表達將在安全、便利、禮遇的原則下安排此行。馬英九訪問中國期間，會遵守尊嚴、對等原則相待。

2016年新加坡馬習會，習近平曾跟馬英九說，後會有期。馬英九政治評價有褒有貶，但穩定兩岸關係是馬英九政治生涯最重要的志業，這次返中祭祖，定調是家事私事、青年交流，從行程安排、訪問，馬英九將兩岸關係穩定的大局放在首位。只要兩岸和平穩定，後會自然有期。