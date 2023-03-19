賴清德：父親留給我最大的資產是貧窮

台副總統賴清德出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。記者葉信菉／攝影

台灣副總統賴清德 昨受邀參加家扶基金會舉辦的2023年全國自強兒少表揚活動，親自頒獎23位自強兒少，致詞時表示出身貧窮礦工家庭，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他並告訴台下的兒少，「逆境要去珍惜、這也許是老天爺的賞賜。」

賴清德出身貧窮礦工家庭，致詞時表示，父親在他很小的時候過世，母親扶養他長大。但他某天突然發現，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他告訴台下的兒少，「也許你暗自會問老天爺為什麼要讓你生活於如此辛苦的環境、也許你會留下眼淚；環境也許無法改變，但你可以改變自己的想法—這是老天爺賞賜給你的機會。」

23位接受表揚的自強兒少，是由各地家扶中心遴選推薦。家扶基金會執行長周大堯表示，家扶在台灣生根73年，目標是翻轉弱勢家庭的命運、陪伴孩子成長。

昨受表揚的自強兒少中，15位來自單親家庭、5位生長在隔代家庭、2位兒少母親為新住民，更有3名兒少罹患疾病或身心障礙。

受表揚的國3學生吳官穎表示，未來希望開1間帶給社會幸福的咖啡 館，邀請賴清德前往。賴回應：「一定會去，我等著你的邀請。」

民進黨 立委洪申翰說，了解賴清德人生經歷的人就知道，正因為賴從貧困的家庭出身，一直以來不忘初衷，也願意幫助艱困的人得到更多保護及福利。