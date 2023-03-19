我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府「逼婚」 瑞銀同意以20億美元收購瑞信

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

賴清德：父親留給我最大的資產是貧窮

記者陳宛茜／台北即時報導
台副總統賴清德出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。記者葉信菉／攝影
台副總統賴清德出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。記者葉信菉／攝影

台灣副總統賴清德昨受邀參加家扶基金會舉辦的2023年全國自強兒少表揚活動，親自頒獎23位自強兒少，致詞時表示出身貧窮礦工家庭，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他並告訴台下的兒少，「逆境要去珍惜、這也許是老天爺的賞賜。」

賴清德出身貧窮礦工家庭，致詞時表示，父親在他很小的時候過世，母親扶養他長大。但他某天突然發現，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他告訴台下的兒少，「也許你暗自會問老天爺為什麼要讓你生活於如此辛苦的環境、也許你會留下眼淚；環境也許無法改變，但你可以改變自己的想法—這是老天爺賞賜給你的機會。」

23位接受表揚的自強兒少，是由各地家扶中心遴選推薦。家扶基金會執行長周大堯表示，家扶在台灣生根73年，目標是翻轉弱勢家庭的命運、陪伴孩子成長。

昨受表揚的自強兒少中，15位來自單親家庭、5位生長在隔代家庭、2位兒少母親為新住民，更有3名兒少罹患疾病或身心障礙。

受表揚的國3學生吳官穎表示，未來希望開1間帶給社會幸福的咖啡館，邀請賴清德前往。賴回應：「一定會去，我等著你的邀請。」

民進黨立委洪申翰說，了解賴清德人生經歷的人就知道，正因為賴從貧困的家庭出身，一直以來不忘初衷，也願意幫助艱困的人得到更多保護及福利。

賴清德 咖啡 民進黨

上一則

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

延伸閱讀

挺賴清德 僑胞成立海外信賴後援會

挺賴清德 僑胞成立海外信賴後援會
黑白集／選策會之亂 國民黨惹一身羶

黑白集／選策會之亂 國民黨惹一身羶
議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰

議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰
民進黨僅1人登記 賴清德代表選總統

民進黨僅1人登記 賴清德代表選總統

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
民俗專家提醒清明節掃墓禁忌。 圖／本報系資料照

清明提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

2023-03-12 14:25

超人氣

更多 >
曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收

冷凍水果疑染A肝 好市多、喬氏超市回收
殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害
格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺

格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺