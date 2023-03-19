228事件「二七部隊」部隊長鍾逸人病逝 享嵩壽102歲

「二七部隊」隊長鍾逸人病逝，享嵩壽102歲。圖／廖建超提供

「二七部隊」中被稱「永遠的部隊長」，隊長鍾逸人於台灣時間昨晚8時許，病逝中國醫藥學院附設醫院，享嵩壽102歲，家人隨侍在側。台中市新文化協會理事長陳彥斌晚間發文悼念，向永遠的部隊長道別，也轉述鍾最後遺言，要新生代、年輕人繼續為台灣努力、打拚。

二二八事件 76周年，其中「二七部隊」，為規模最盛的反抗政府武裝民兵組織，也是維持抗爭最久的勢力組織，為台灣中部地區人士楊克煌、蔡鐵城、黃信卿、古瑞雲、謝雪紅、黃金島及鍾逸人等人共同組織，以當時台中師範、台中一中、台中商校、中興大學等校的學生為主組成，並由鍾逸人擔任隊長。

陳彥斌昨晚11時許於臉書 發文表示，鍾逸人今年1月中旬因肺積水、心臟衰竭，住進中國附醫診治，但病情惡化，更住進加護病房；因鍾交代，不作侵入性治療，昨晚8時18分於睡中與世長辭。

陳彥斌回憶起二七部隊的歷史，提到鍾逸人遭國民政府逮捕，軍法審判改為司法審判，共坐了17年餘黑牢。鍾遭捕就義時，大喊「我是台灣人，我不是中國人」，這句話也成了他交代遺言時，最想對台灣人說的話，直至生命終點，仍擔憂台灣前途。

陳彥斌寫到，鍾逸人感慨說，「二戰結束，我是最支持台灣投入祖國懷抱的人。還從台北買了一支青天白日滿地紅旗，插在台中的家門前。我也投入三民主義青年團，協助國民黨 接收台灣…。想不到一年多，國民黨原形畢露，害我組成二七部隊對抗…。」

陳彥斌轉述鍾逸人最後的遺言，「我的生命已到盡頭，任務已經結束。新生代、年輕人要繼續為台灣努力、打拚…。」最後寫下，「別了！永遠的部隊長。」向鍾辭別、悼念。

鍾逸人1921年生於台中，為前「二七部隊」隊長、台灣作家，並曾獲吳濁流文學獎、巫永福文學獎、台灣文學家牛津獎等文學獎；苦蹲黑牢17餘年後，曾成立台灣首家綠藻公司，25年後公司解散，鍾便開始專心台灣問題，也參與1991「廢除刑法100條運動」，一生秉持「台灣獨立」理念。