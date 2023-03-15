我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴「財富密碼」：扛反共大旗 斂財逾10億

美州長稱中有「2000年滅美計畫」 2國網友群嘲

台積電上市後來美掛牌 張忠謀透露當年秘辛

記者尹慧中／台北16日電
張忠謀及夫人張淑芬早前在亞利桑納州廠視察。（本報資料照片／記者張文馨攝影）
張忠謀及夫人張淑芬早前在亞利桑納州廠視察。（本報資料照片／記者張文馨攝影）

台積電創辦人張忠謀在台北時間16日出席半導體世紀對談和晶片戰爭作者Chris Miller互動，張忠謀並提到當年台積電在台灣上市後再來美掛牌(ADR)背後的動機。

張忠謀說，「我閱讀這本書是懷舊之旅，書裡面的主角很可能失聯很久，但閱讀這本書我又想起他們，事實上大概印象中一半主角都過世了，我可以說是最後還在主角名單的人，總之這是一本wonderful book，不過書裡面有一些需要小小修正的地方，裡面可能太過強調政府在裡面對台積電扮演的角色，但其實政府是扮演投資者還是心不甘情不願的投資者，要不是當時有李國鼎先生可能也不會促成相關投資。」

張忠謀說，「台積電剛剛上市後，政府就賣掉40%多持股看起來巴不得賣光，當然台積電獲得政府其他支持如核心小組成員來自工研院的IC研究團隊從1970年開始的工程師120名人才加入台積電工作，其中40-50位是營運人員，當時政府的支持不會只有補貼，第一個是我的朋友李國鼎先生的相信支持、當時他也是政府裡面唯一支持我的人，才讓政府願意投資取得48%股權好像是55億元新台幣，政府就是出這麼多錢而已。其他投資就是人才加入，一旦上市後政府就巴不得把我們股票都賣光，而飛利浦當時是第二大投資人我就被交代說為了要吸引更多台灣投資人信心而不得不拉菲力浦來投資台積電。」

張忠謀回憶，「當時菲力浦投資28%，台灣政府投資40%，其餘24-25%則是邀請其他投資人加入大約5億元新台幣，政府因為想要賣股票、為了要讓政府股票賣更快我們就在紐約上市，這也是為何我們當初要在紐約上市，後來飛利浦股票降到7%我想也沒關係、但政府部分我希望他們仍保留持股，後來政府降至約6%持股我就提醒他們不要再賣股票了，這就是政府目前持股。」

投資 台積電 股票

上一則

公民活動自由度報告 台灣連4年列亞洲唯一開放國家

延伸閱讀

美前國安顧問歐布萊恩：陸若犯台 美寧摧毀台積電

美前國安顧問歐布萊恩：陸若犯台 美寧摧毀台積電
晶片法案附加限制 尹啟銘：台積形同被騙在美設廠

晶片法案附加限制 尹啟銘：台積形同被騙在美設廠
黑白集／美中積極孵「台積電」 台灣只剩殘骸?

黑白集／美中積極孵「台積電」 台灣只剩殘骸?
蘋果新筆電 傳台積電3奈米助攻

蘋果新筆電 傳台積電3奈米助攻

熱門新聞

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
龍巖集團創辦人李世聰。(本報資料照片)

台灣殯葬王李世聰病逝 生前曾中風慨：每活一天都賺到

2023-03-08 22:22
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
兩岸直航點將逐漸恢復，圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。（歐新社）

台陸委會宣布兩岸恢復直航點「10+13」方案 10日起實施

2023-03-09 03:46
金融時報報導，台總統蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。(美聯社資料照)

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

2023-03-09 11:29

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半