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確定通緝金門二膽失聯上兵 邱國正：相關程序正在走

記者林縉明／台北15日電
國防部長邱國正表示，目前確認金門二膽失聯的陳姓上兵人在大陸，通緝相關作業正在進行。(記者林縉明／攝影)
國防部長邱國正表示，目前確認金門二膽失聯的陳姓上兵人在大陸，通緝相關作業正在進行。(記者林縉明／攝影)

金門二膽島陳姓上兵失聯案，陸委會確認陳姓上兵人在大陸，已經接獲對岸通知。國防部長邱國正今天表示，目前了解人在大陸，其父親也知道就是陳姓上兵本人，詳細情況沒有深入了解，就算人家帶話，還是要確認，他無法給答案，給了會有爭議，外界對國軍批評指教都接受，但無的放矢沒好處，相關通緝作業已經在走。

針對陳姓上兵人在大陸進度，邱國正今天上午赴立法院外交跟國防委員會備詢前受訪表示，昨天了解人在大陸，至於實際情況他沒有深入了解，就算有人帶話，他也不會轉達，這是軍方的問題，他開口以後就定論，到目前為止都沒有定論，外界的質疑，國軍也在找答案，即便各方綜合整理成答案，還是要確認，現在好像到處都有訊息，社會是多元，發表言論他擋不了，但聽了以後到此為止，國防部該做的都會做，但不能給答案。

邱國正說，有人拿雞毛當令劍，會動搖軍心，他身為國軍家長不推托，但不會影響到軍紀，他有信心，已經要求營務、營規管理最好，眼前要處理的問題都會處理，不指望大家寬待國軍，外界指教都接受，但無的放矢沒好處。

至於是否思考二膽島換防，邱國正說，二膽島沒有多大，哨所跟位置每次主官交接都會做調整，二膽島面積僅0.28平方公里，如何發揚火力都可以調整，但把整個部隊換掉的時代已經過了。

陸軍報告顯示，槍械彈藥跟救生衣沒有短缺，陳姓上兵如何取得救生衣，邱國正說，這部分要查，槍械彈要跟救生衣都沒短少，最近耳聞很多，國防部也在追查。

至於是否對陳姓上兵發布通緝，邱國正表示，24小時不見要通報，然後跟憲兵、金門地檢署了解，相關作業已經在進行。

國防部 通緝

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