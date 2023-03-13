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路透：英國擴大批准出口潛艦零組件與技術給台灣

中央社倫敦13日綜合外電報導
路透報導，在台灣推動海軍升級之際，英國去年批准出口至台灣的潛艦零組件與技術大幅增加。(路透)
路透報導，在台灣推動海軍升級之際，英國去年批准出口至台灣的潛艦零組件與技術大幅增加。(路透)

路透獨家報導，在台灣推動海軍升級之際，英國去年批准出口至台灣的潛艦零組件與技術大幅增加。不願具名的議員與前官員指出，此舉反映出英國支持台灣的意願提升。

根據英國政府出口授權資料，去年前9個月，英國政府發放給企業、使其得以出口潛艦相關零組件和技術給台灣的許可證，合計金額達1億6700萬英鎊（約2億美元），創下紀錄新高。

路透對相關資料的分析顯示，上述金額比先前6年合計總額還要多。

最新資料係出自英國國際貿易部（Department for International Trade）內負責出口許可的「出口管制組織」（Export Control Organisation）。資料也顯示，英國政府去年前9個月共批准25份「潛艦零組件」和「潛艦技術」項目下的出口許可。

這些資料並未揭露獲准出口的企業名稱，或是涵蓋哪些特定裝備等細節。

資料雖對外公開，但之前尚無媒體報導過這份跟台灣相關的最近期數據。

因事涉敏感不願具名的兩名政府官員表示，出口許可的金額增加反映台灣方面的需求增加。

另外兩名熟知出口事務的議員和兩名前官員則說，核准相關出口反映出英國支持台灣的意願提升。其中一名議員匿名指出，核准出口許可證形同對於強化台灣裝備「開綠燈」。

英方此舉可能衝擊英中關係。中國外交部對路透提出的資料發布書面聲明，表達中方高度關切此事並堅決反對。

英國政府發言人則在聲明中表示，英國「以個案方式就出口管制品至台灣發放許可證」的作法由來已久，「相關申請案符合武器和軍民兩用品出口管制規定」。

聲明中並提到：「我們認為，台灣問題應由台海兩岸人民透過建設性對話和平解決，不使用威脅、武力或脅迫等方式。」

英國政府今天宣布加強國防支出，並公布最新國防、安全與外交政策要務，說明其如何因應來自中國與俄羅斯的「新威脅」。

英國 俄羅斯

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