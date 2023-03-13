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習近平、李強涉台談話 陸委會批扭曲事實矮化台灣

記者陳政錄／即時報導
陸委會回應習近平、李強的涉台談話。（本報系資料照片）
陸委會回應習近平、李強的涉台談話。（本報系資料照片）

中國「全國兩會」13日閉幕，對於中國國家主席習近平、國務院總理李強的涉台談話，陸委會回應表示，中共對台政治主張的本質是矮化台灣、片面扭曲事實，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，負責任地維護台海和平。

陸委會指出，「兩岸互不隸屬」是台海現狀與台灣朝野共識，台灣不挑釁、亦堅韌不屈，呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實推進其改善民生權益的治理改革，負責任地維護台海和平。

陸委會表示，政府致力維護兩岸和平穩定現狀，堅定「四個堅持」、持續強化「四大韌性」捍衛家園。中華民國台灣未來的發展只有2300萬台灣人民有權決定，任何人都無法剝奪豪取。

陸委會說，對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重的態度面對兩岸交往互動，更進而與我方務實溝通、化解分歧，才能真正增進兩岸人民福祉。

在人大閉幕式上，習近平重申堅持一個中國原則和「九二共識」，和堅決反對外部干涉和台獨分裂活動，堅定推進祖國統一進展。李強則在總理記者會指出，將繼續推進兩岸經濟文化交流合作，讓更多的台胞、台企到中國，提到早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化合作是共同期盼，需要共同努力。

北京 李強 習近平

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