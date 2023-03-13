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染指女學生爆台版Metoo 淫教練入監15天病死

記者陳弘逸、張議晨、王昭月／高雄13日電
犯下多起性侵暴行的梁男（前排左一）入監服刑15天就病死。(圖：翻攝自爆料公社)
犯下多起性侵暴行的梁男（前排左一）入監服刑15天就病死。(圖：翻攝自爆料公社)

高雄梁姓金牌體操男教練因性侵、猥褻未成年女選手，引爆台版「＃Me too」運動，遭法院判刑6年10個月定讞。未料，梁男入監服刑才15天就因舊疾病況惡化緊急送醫搶救，凌晨在加護病房不治。檢方將安排明天解剖，釐清確切死因。

2017年底「＃Me too」運動在全球延燒，隔年台灣有一名女學生，在臉書社團匿名貼文，控訴長期遭體操教練梁男性侵，引爆台版「＃Me too」運動，後來有4名受害者鼓起勇氣出面指控，去年高雄地方法院審理後，將梁男判6年10個月定讞。

獄方指出，受刑人梁男今年2月23日入監服刑，當時有掌握梁患有慢性病及臀部外傷等舊疾，但生活上都能自理，經健康檢查後認為可收監執行，未料24日發現他身體指數如血氧、血壓出現異樣，獄方為求慎重，將人送往監獄觀察療養的舍房。

該病舍為4人房，還有其他獄友，梁男受刑期間，還曾在一周內2度到獄內門診醫師看診。直到3月8日，同房獄友反映，梁男精神萎靡，食慾不佳，血壓驟降，又轉大型療養房，做進一步心電圖觀察，當天下午4時許，獄內醫師評估後，認有必要送外部大型醫院治療，便緊急轉往國軍左營醫院。

到院後，梁男原先在普通病房，當晚10時許，雖意識依舊清楚，但身體指數持續下降，隨即通知家屬前往，11時許，病況惡化轉往加護病房，經搶救於9日凌晨1時許宣告不治。

獄方表示，獄中常有身體狀況較差的受刑人或羈押被告，但獄方對衛生醫療特別重視，也有按照醫囑來照料。確切死因，檢方預計明天解剖化驗進一步釐清。

血壓 性侵 指數

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