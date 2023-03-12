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金門跑兵案兩岸按兵不動？專家：中共將藉此與台北博弈

記者洪哲政／台北即時報導
金門二膽防區。圖／讀者提供
金門二膽防區。圖／讀者提供

金門二膽島士兵在金廈海域疑遭中國俘獲一案，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書評論表示，中共迄今未對此正式發表聲明，意味著中國還在審訊這名士兵以了解狀況，另有盤算，評估著利用此案來與台北博弈；他認為，二膽島「跑兵事件」，可能會為兩岸關係提供一個及時的潛在突破口，讓雙方獲得洽商機會。

梅復興表示，比較耐人尋味的是，這個士兵台灣時間9日上午就已失蹤，離營已經快滿三天了，遭中國海警尋獲也至少整整兩天，但中共迄今卻什麼正式聲明都未發表，這意味著中國還在審訊這名士兵以了解狀況，評估著如何才能最有效利用這個天上掉下來的「小餡餅」或「燙手山芋」，來跟台北博弈。

他說，依照以往經驗，中共正常的反應一定會立即大事宣揚該員起義歸來，證明台灣當局倒行逆施，導致民心唾棄台獨和美帝霸權云云。但這次卻暫時按兵不動，甚至尚未承認救起這名台兵，定是另有盤算。

梅復興表示，重要因素是因為北京目前內憂外患，不僅國際關係重度受挫，兩岸關係也被自己操弄到了近乎難以轉圜的地步，亟需某種緩和與突破。蔡政府顯然也看準了這點，日前適時的伸出橄欖枝 ，如台北建議美國會議長暫時不要訪台，改以蔡總統過境美國；同意恢復兩岸多處航點等。

他認為，這個二膽島「跑兵事件」正好提供了一個及時的潛在突破口，讓雙方可以、也必須進行洽商。

梅復興表示，習政權顯然正在考慮如何權衡統戰宣傳打擊台北的需要與把握兩岸恢復交流，甚至重啟某種程度對話的契機。事實上，如果兩岸目前都已經在秘密進行接觸討論此事該當如何處理，外界一點都不應該感到意外。至於這個欠債「落跑」的小兵會給風雲驟緊的台海帶來是福是禍，端視未來幾天內後續發展。

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