我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州大槍手遺書公布 連問4個為什麼自己被討厭

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

中廣蓋洛普總統民調 賴燦三成六居冠 郭柯配勝藍營組合

記者程遠述／台北即時報導
中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後。圖／取自中廣蓋洛普民調
中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後。圖／取自中廣蓋洛普民調

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，其中顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後，尚未決定為15.57％。

另根據該民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選，3成3民眾支持鴻海創辦人郭台銘儘早回歸國民黨。

在各陣營總統候選人支持度方面，民進黨內可能總統人選中，支持賴清德出馬競選總統的民調為46.47％，行政院長陳建仁為7.91％，鄭文燦3.26％。

國民黨內方面，侯友宜選總統支持度為33.45％，如果郭台銘有國民黨籍，則獲19.7％支持，朱立倫為8.09％。

而民眾黨及無黨籍可能的總統提名候選人支持度方面，支持柯文哲的民調有30.54％，無黨籍郭台銘則為23.33％。

該民調調查對象為台灣地區22縣市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率為58.96％，針對有效樣本性別、年齡、戶籍地進行加權，完成電訪有效樣本數1076份，在95%信賴水準之下，正負誤差為2.99%，調查時間為3月7至9日，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統執行調查。

中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，根據該民調，有近5...
中廣蓋洛普今公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，根據該民調，有近5成3民眾支持新北市長侯友宜儘早宣布參選。圖／取自中廣蓋洛普民調

民調 郭台銘 國民黨

上一則

「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

延伸閱讀

蓋洛普最新民調：近6成韓人反對尹錫悅二戰徵用工解決方案

蓋洛普最新民調：近6成韓人反對尹錫悅二戰徵用工解決方案
兩岸、外交論述不足？侯友宜：新北市有其角色

兩岸、外交論述不足？侯友宜：新北市有其角色
籲侯友宜快表態選2024 趙少康：最強母雞該有的樣子

籲侯友宜快表態選2024 趙少康：最強母雞該有的樣子
蓋洛普2024民調／3成6支持賴清德選總統 藍營組合墊底

蓋洛普2024民調／3成6支持賴清德選總統 藍營組合墊底

熱門新聞

監察院前院長王建煊。(本報系資料照片)

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

2023-03-07 10:28
高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，高調安排170名旗袍辣妹站迎賓送客，網路瘋傳。(記者蕭雅娟／翻攝)

170名旗袍辣妹站酒店迎賓 台黑幫春酒囂張 警趕人

2023-03-08 19:39
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21

超人氣

更多 >
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷