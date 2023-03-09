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台女忌妒外甥女受婆婆呵護 「母乳加鹽」被逮

記者王宏舜／台北即時報導
黃姓女子忌妒婆婆偏愛剛出生的外甥女，暗中在女嬰飲用的母乳中添加鹽巴或糖，女嬰因此住院，台灣高等法院依妨害幼童發育罪判黃女7月徒刑。示意圖。(Ingimage)
黃姓女子忌妒婆婆偏愛剛出生的外甥女，暗中在女嬰飲用的母乳中添加鹽巴或糖，女嬰因此住院，台灣高等法院依妨害幼童發育罪判黃女7月徒刑。示意圖。(Ingimage)

黃姓女子丈夫的二姊常帶剛出生的女嬰回娘家，她認為婆婆偏愛外孫女，竟在儲放冰箱的母乳裡添加鹽巴或糖惡整。女嬰不喝奶，加上母乳顏色和味道有異，二姊將母乳送檢驗，發現鈉含量過高，她在廚房裝監視器，揪出黃女搞鬼。一審依妨害幼童發育罪判黃女6月得易科罰金之刑，檢方上訴，台灣高等法院認為一審判太輕，改判7月徒刑。

高院批評黃女身為女嬰的舅媽，自己也有小孩，卻只因認為長期在夫家受冷落，就拿剛出生的嬰兒出氣，造成她肝指數異常，情節不輕。黃女懇求緩刑，並以女嬰的名義捐款、抄寫經文，但高院認為她的行為確實對女嬰造成一定程度的損害，而且夫家不原諒，不予緩刑。

黃姓女子原本和丈夫、小孩、公婆同住新竹市，丈夫的二姊2021年生產後，平均每個禮拜都帶女嬰回娘家住2、3天，並請婆婆幫忙看照。黃女因覺得長期在夫家遭歧視、不公平對待，又見婆婆偏愛外甥女、不疼自己的小孩，在醋意發作下竟趁四下無人之際，在女嬰飲用的母乳裡添加鹽巴和糖。

女嬰因食不下嚥，喝奶量減少，放在冰箱的母乳卻常常傳出異味，顏色也變化，二姊將牛奶送至食品工業發展研究所檢驗，結果裡頭的鈉含量過高。二姊帶女兒到新竹馬偕醫院檢查，發現肝功能指數異常，肝功能受傷。二姊在廚房裝設監視器，拍到黃女於同年10月18日早上從冰箱拿出母乳後，加了糖進裡頭、再放回冰箱。

東窗事發後，黃女認罪，新竹地方法院判她6月徒刑，得易科罰金。檢察官認為量刑過輕而提上訴，期間黃女的婚姻也破裂，離婚收場。

高院審理發現，黃女明知外甥女喝了問題母乳而住院檢查，女嬰返家後她仍兩度「加料」，造成餵食困難、肝指數異常，若非生母發現得早，危害恐更嚴重。高院認為一審只判法定最低刑6個月過輕，應該撤銷改判。

審酌黃女始終認罪，女嬰的健康狀況也趨正常，黃女也用女嬰名義捐款、抄寫經文迴向被害人，高院判她7月徒刑。

高院 指數 歧視

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