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台美日戰略對話實體會議 首度在台舉行

中央社東京9日專電
日本國會超黨派聯盟「日華議員懇談會」9日召開大會，會長古屋圭司(左2)表示，計畫今夏在台北舉行第3屆台美日戰略對話，是首度採實體會議方式。(中央社)
日本國會超黨派聯盟「日華議員懇談會」9日召開大會，會長古屋圭司(左2)表示，計畫今夏在台北舉行第3屆台美日戰略對話，是首度採實體會議方式。(中央社)

日本國會超黨派聯盟「日華議員懇談會」今天召開大會，選出新幹事長，也決定2023年基本方針，內容包括計畫今夏在台北舉行第3屆台美日戰略對話，是首度採實體會議方式。

日華懇今天在國會大廈內舉行大會，日華懇會長、前國家公安委員長古屋在大會上表示，為了堅決守護台灣海峽的和平與安全，與共享共同價值觀的國家緊密合作，持續牽制中國是相當重要的。

大會決定由自民黨政調會長、眾議員萩生田光一就任日華懇幹事長。原本的日華懇幹事長岸信夫是日本前首相安倍晉三的胞弟，上個月因健康因素辭去眾議員，卸下日華懇幹事長職位。

萩生田在自民黨內隸屬於國會議員人數最多的安倍派，該派領導人安倍去年7月8日遇刺身亡後，安倍派由包括萩生田在內的7人集體領導，可能於今年7月選出新領導人。對台灣相當友好的萩生田去年12月訪問台灣，是執政的自民黨時隔19年「黨三役」（黨內3大要職）人士訪台。

日華懇大會決定了2023年基本方針。內容第1條就寫道：「日華懇認為，以武力改變現狀是對國際社會的威脅，將與台灣攜手合作，盡最大努力尊重自由、民主、法治、基本人權等普世價值，維持國際秩序。」

第2條寫道：「台灣有事的結果將導致台灣併吞的話，日本的安全保障與『自由開放的印度太平洋』將遭受極大威脅，台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事，絕對不能出現台灣有事的狀況。」

基本方針內容還記載，希望台美日戰略對話能獲得更多理念相同國家參與，持續舉辦下去。此外，今年夏天計畫以派遣日華懇主管參與為前提，在台北舉辦台美日戰略對話。

古屋對媒體表示，日華懇2021年7月，與台美的國會議員合作舉辦台美日戰略對話。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在日本舉辦第1、2屆採線上會議方式舉辦，今年因疫情緩和，計畫夏天在台北首度舉行實體會議。

他說，有意將戰略對話會議規模擴大，邀請其他共享同樣價值觀的理念相同國家參與，不過還在規畫，無法公布邀請名單。他表示，目前歐洲國家對台灣極為關注，或許有合作的空間。

謝長廷今天上台以日文致詞表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略已一年，俄烏戰爭還持續。不論哪一場戰爭都會影響到其他國家，俄烏戰爭台日也受到影響。他認為，和平才世界共通的利益、和平才是國際社會的核心利益，因此，不論是何種侵略或以武力片面改變現狀的行徑，世人都應奮起抗議、予以制裁。

他指出，對強權主義國家提出抗議或實施制裁，並非易事，所以理念相近的民主國家一定要團結。台灣是印度太平洋負責任的成員之一，今後也會與美日等理念相近國家加強合作，守護台灣海峽的安定與和平，對地區、世界的和平做出貢獻。

日華議員懇談會（簡稱日華懇），是日本國會的一個跨黨派議員聯盟，在日本與中華民國（台灣）1972年斷交後，由一些國會議員為促進雙方國會議員的交流發起成立的聯盟。

日本 安倍 眾議員

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