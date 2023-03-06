即時短評／蔡危機管理 盼美中準確解讀預防台海危機

蔡英文傳出4月將在加州會見麥卡錫，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。（歐新社）

國防部長邱國正剛說完美國議長麥卡錫 抵台，共軍可能逼近12浬開打線的「壞消息」，英國金融時報隨即報導蔡英文 總統和麥氏在美國加州見面的「好消息」，蔡英文政府這波危機管理目的很明確，就是在降低緊張，並確保華府 和北京都能準確解讀這項訊息。

麥卡錫從去年便有意訪台，向來大力推動外交工作的外交部相當謹慎，從未鬆口證實；邱國正的談話更為赤裸，直接預告了解放軍的行動，有打起來的嚴重風險，不是國軍極力克制，就能保證不會擦槍走火出現「第一擊」。

此外，蔡總統可能訪美的訊息也在今年甚囂塵上，這同樣是兩岸擦槍走火的引爆點，若跨越不得訪問華府的隱形紅線，對美中台關係的傷害勢必超越麥卡錫事件；涉外人士也說，「蔡英文訪問華府」是對北京釋放開戰訊號。

台灣總統藉出訪進行過境外交已經是長久慣例，美方秉持「安全、舒適、便利和尊嚴」的原則接待台灣高層官員的私人過境，並且強調「符合美國的一個中國政策。」

從目前的進展來看，蔡總統過境紐約和加州，屬於安全範圍的操作。

在美國本土、華府以外會晤麥卡錫，雖然無緣到國會山莊正式拜會，只能在選區碰面，不過蔡也是過境之舉，非專程拜訪；比起麥卡錫在總統府握著蔡總統的手時，解放軍整軍準備出動戰機和飛彈的肅殺性強，還一舉兌現了麥卡錫為了抗中友台，幾乎要騎虎難下的政治支票。

試想，若麥卡錫今年不去，明年總統大選結束後訪台，台灣的局勢豈不越發複雜和危險？

中國國務院總理李克強在全國人大的最後一場工作報告，讓外界嗅到和緩對台政策的新訊號，沒有提到「不放棄武統」，也沒有指控「外部勢力干涉」，兩度強調和平。

這也是北京對華府和台北釋放的訊號，中國國家主席習近平自然希望美國總統拜登和台灣總統蔡英文都能「好好解讀」。

若兩岸都能準確解讀訊息，蔡政府這次將有望預防新一波「台海危機」形成；蔡總統獲得美方信任，讓她的理性冷靜能更有力量地傳遞到對岸，發揮效果。

台灣下一任領導者有沒有這樣的能力和手腕，影響的可是兩千三百萬人民的全體福祉，以美國為首的抗中風還要吹上好幾年，怎麼迎風而上，又不隨之起舞，考驗領導者的智慧。