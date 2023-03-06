我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

中兩會／秦剛批美打壓：要中打不還手 辦不到

即時短評／蔡危機管理 盼美中準確解讀預防台海危機

華盛頓記者 張文馨
蔡英文傳出4月將在加州會見麥卡錫，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。（歐新社）
蔡英文傳出4月將在加州會見麥卡錫，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。（歐新社）

國防部長邱國正剛說完美國議長麥卡錫抵台，共軍可能逼近12浬開打線的「壞消息」，英國金融時報隨即報導蔡英文總統和麥氏在美國加州見面的「好消息」，蔡英文政府這波危機管理目的很明確，就是在降低緊張，並確保華府和北京都能準確解讀這項訊息。

麥卡錫從去年便有意訪台，向來大力推動外交工作的外交部相當謹慎，從未鬆口證實；邱國正的談話更為赤裸，直接預告了解放軍的行動，有打起來的嚴重風險，不是國軍極力克制，就能保證不會擦槍走火出現「第一擊」。

此外，蔡總統可能訪美的訊息也在今年甚囂塵上，這同樣是兩岸擦槍走火的引爆點，若跨越不得訪問華府的隱形紅線，對美中台關係的傷害勢必超越麥卡錫事件；涉外人士也說，「蔡英文訪問華府」是對北京釋放開戰訊號。

台灣總統藉出訪進行過境外交已經是長久慣例，美方秉持「安全、舒適、便利和尊嚴」的原則接待台灣高層官員的私人過境，並且強調「符合美國的一個中國政策。」

從目前的進展來看，蔡總統過境紐約和加州，屬於安全範圍的操作。

在美國本土、華府以外會晤麥卡錫，雖然無緣到國會山莊正式拜會，只能在選區碰面，不過蔡也是過境之舉，非專程拜訪；比起麥卡錫在總統府握著蔡總統的手時，解放軍整軍準備出動戰機和飛彈的肅殺性強，還一舉兌現了麥卡錫為了抗中友台，幾乎要騎虎難下的政治支票。

試想，若麥卡錫今年不去，明年總統大選結束後訪台，台灣的局勢豈不越發複雜和危險？

中國國務院總理李克強在全國人大的最後一場工作報告，讓外界嗅到和緩對台政策的新訊號，沒有提到「不放棄武統」，也沒有指控「外部勢力干涉」，兩度強調和平。

這也是北京對華府和台北釋放的訊號，中國國家主席習近平自然希望美國總統拜登和台灣總統蔡英文都能「好好解讀」。

若兩岸都能準確解讀訊息，蔡政府這次將有望預防新一波「台海危機」形成；蔡總統獲得美方信任，讓她的理性冷靜能更有力量地傳遞到對岸，發揮效果。

台灣下一任領導者有沒有這樣的能力和手腕，影響的可是兩千三百萬人民的全體福祉，以美國為首的抗中風還要吹上好幾年，怎麼迎風而上，又不隨之起舞，考驗領導者的智慧。

麥卡錫 華府 蔡英文

上一則

美軍東亞軍備庫存改存台灣？陳建仁：台美會繼續合作

延伸閱讀

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明

蔡英文四月訪美見麥卡錫？總統府：有任何出訪皆會說明
FT：蔡英文下月出訪中美洲 赴加州見麥卡錫

FT：蔡英文下月出訪中美洲 赴加州見麥卡錫
回應邱國正 中國外交部：台灣才沒有什麼國防部長

回應邱國正 中國外交部：台灣才沒有什麼國防部長
台國防部長首證實：美台正商談美軍彈藥存放台灣

台國防部長首證實：美台正商談美軍彈藥存放台灣

熱門新聞

高雄黃姓婦人和欒姓婦人各為李姓男子的小三和小四，4日黃婦和女兒堵住李和欒的去路，黃緊扯欒頭髮不放。（取材自社群「社會事新聞影音」）

62歲小三、56歲小四為他當街打架 75歲爺：我就風流

2023-03-04 20:18
5歲大的女童參加幼兒園戶外教學時，看到午餐有香腸和雞腿，脫口和同學的爸爸說「我有吃過香腸…吃過男生的」，一語洩出遭母親同居人猥褻惡夢。示意圖。（本報資料照片）

5歲女曝「吃過男生的香腸」驚動園長 母同居人判賠60萬

2023-03-02 02:10
網友質疑蔥油餅店老闆娘搓掉客人的百元鈔，再向客人拿錢，但是精神科醫師沈政男用慢速看影片，認為老闆娘不是故意的。圖／翻攝自臉書

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

2023-03-05 12:18
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
台南某小吃店碰到「8個人只點一碗粥」的消費糾紛，在網路上掀起討論。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說占位怒評一星

2023-03-05 10:21
民眾黨發言人徐千晴爆出新戀情。（本報資料照片）

民眾黨「最美發言人」爆秘戀吳敦義子 高虹安：郎才女貌

2023-03-02 02:25

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
特斯拉降價 Model S便宜5000元 Model X降1萬元

特斯拉降價 Model S便宜5000元 Model X降1萬元
在加州自己蓋房 可能比買便宜

在加州自己蓋房 可能比買便宜
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分