我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱防彈玻璃擋不住 亞裔商家慘遭持槍洗劫

結束清零 李強與習近平意見不一

俄女高音音樂會遭取消 莫北協：深感遺憾

中央社台北3日電
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。美聯社
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。美聯社

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。莫北協駐台代表處晚間發文表示深感遺憾，並強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）訪台演出，引發贊成與反對聲浪，國家表演藝術中心2月28日表示，為避免對觀眾與社會造成困擾，緊急取消3月5日音樂會。

台灣烏克蘭陣線2月28日晚間透過臉書發表聲明指出，當數百萬烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。

莫斯科台北經濟文化協調委員會（莫北協駐台代表處）今天晚上透過臉書發文表示，對台灣當局在最後一刻，決定取消安娜涅翠布柯的音樂會深感遺憾，她是俄羅斯和奧地利的雙重國籍，原定3月5日與夫婿亞塞拜然疆歌劇演員尤西夫埃瓦佐夫（Yusif Eyvazov）訪台為台灣觀眾演出。

莫北協指出，在過去幾天裡，代表處收到許多來自台灣創意知識分子、外國公民及居住在台灣的俄羅斯同胞的電話和信件，他們對活動的突然中斷深表關切和失望；現更加明顯的是，組織者提到所謂「民意 」是牽強附會和政治化的。

莫北協駐台代表處表示，強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

據此前報導，安娜涅翠布柯在俄烏戰爭初起時，曾發言支持祖國俄羅斯，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。

俄羅斯 烏克蘭 歧視

上一則

捷克準總統：重視台海和平 期待與蔡英文會面

延伸閱讀

美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談

美俄外長G20場邊交手 俄烏戰以來首次面談
中俄不同意譴責俄侵烏 G20聯合公報難產

中俄不同意譴責俄侵烏 G20聯合公報難產
全球3低時代 走向終結

全球3低時代 走向終結
普亭耗盡國庫？俄鋁業大亨預言：2024年就沒錢了

普亭耗盡國庫？俄鋁業大亨預言：2024年就沒錢了

熱門新聞

一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
李明川常在臉書分享自己新家。 （取材自李明川臉書）

台知名造型師李明川秀「無敵山景」千萬豪宅 裝潢曝光

2023-02-25 21:28
健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台中市一家牛排館控訴，日前一團韓國高中生棒球隊到店裡用餐，其中1人挖冰淇淋時疑似以公用冰勺對嘴吃，店家已立即將所有冰品、用具撤換。中央社

牛排館控韓國客疑舔冰勺 急撤冰品拒再訂位

2023-02-26 12:39

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手

名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行