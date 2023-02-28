台北市長蔣萬安首度為228事件道歉

台北市長蔣萬安（前中）28日出席北市228紀念活動，上台致詞時，一群陳抗者從蔣萬安後方衝入，高喊「殺人凶手、下跪道歉」。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安28日出席228追思活動時表示，「身為台北市長，我深深為76年前發生在台北市大稻埕天馬茶房附近的緝菸事件，進而導致全台228事件的歷史傷痛，致上誠摯的歉意。」他也允諾，擔任台北市長任內必盡可能挖掘搜尋北市228事件的歷史材料，對北市228家屬在現實處境中的需要，也會全力協助。

蔣萬安首度以台北市長身分對228事件致歉，媒體詢問，是否以「蔣家後代」身分致歉？蔣萬安僅重申，「身為市長，也願意為76年前發生的事情，致上真摯的歉意。」

蔣萬安雖致歉，但活動過程多次遭到民眾抗議，舉布條高喊「殺人凶手、下跪道歉」，一度打斷發言。蔣萬安表示，他是抱著誠懇、謙卑、肅穆的心情來參加，這次活動以家屬為主，台灣社會每種聲音都有，他都尊重。

蔣萬安說，前總統李登輝曾以國家元首身分承擔228事件政府犯的錯，向家屬致歉說，「仇恨與怨懟只會加深已有的傷痛，唯有愛心與寬容才能走出悲愴的陰影」；前總統馬英九 也曾說，政府雖做許多補償，但至親愛人消逝的刻骨銘心感受，不可能因此消失，必須深刻體會家屬心境，對事件痛定思痛、認錯改變。

蔣萬安也說，兩位前總統曾是台北市長，深切感受台北市民之痛，台灣民眾之痛，也是他身為台灣一分子、台北市民和台北市長的接棒者，心中最大的哀痛。

蔣萬安指出，所有的歷史事件都不該停格於某個階段，仍須不斷反省，不停挖掘，他的態度就是坦然面對、還原真相；他接觸到的228受難家屬，就有人反映親人仍未得到平反，有待新證據平復逝者的靈魂與生者的傷悲，這就是從政者的責任，「雖然我們常說往者已矣，來者可追，但以228事件的歷史傷痛而言，往者未必已矣，而來者仍有可追之處。」

連續24年出席活動的馬英九說，他從市長到總統已為228道歉30次，失去摯愛家人的傷痛，絕不是政府認錯道歉，建紀念碑就可以化解，「我們的努力只有不夠，絕對不嫌多」，歷史的錯誤可原諒，事實不能遺忘。

受難家屬王添灯曾外孫王貫宇說，過去他不明白228對他家人的意義，連外婆都很少提及，只知道外婆在她最青春年華失去摯愛的父親，但他從未自外婆口中聽到仇視政府的言論，「外婆應該是用她的方式，不要讓當年的仇恨繼續蔓延。」

受難者廖進平孫子廖繼斌說，對許多受難家屬來說，馬英九在228這件事的不求回報，已獲得許多受難者遺屬認同，「與我們形同親人，同喜同悲」。