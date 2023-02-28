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俄羅斯女高音訪台行取消 綠委：堅持反戰傳達台灣立場

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委林楚茵。 圖／聯合報系資料照

NSO國家交響樂團今天取消邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯來台，民進黨立委林楚茵認為，安娜涅翠布柯曾經公開支持俄羅斯總統普亭，更是烏克蘭的制裁名單之一，台灣對於戰爭的態度不被允許有模糊空間，唯有堅持反戰才能向國際正確傳達台灣的立場。

NSO國家交響樂團原訂邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台，引發贊成與反對聲浪，文化部晚間說明，台灣對於戰爭的態度沒有模糊空間，NSO國家交響樂團確定取消3月5日的音樂會。

林楚茵晚間在臉書發文表示，反對戰爭是基本的價值，沒有國家幸福就不完整，國家交響樂團今天取消邀請「俄羅斯女高音」安娜涅翠布柯訪台演出，實屬正確的決定。

林楚茵指出，安娜涅翠布柯曾經公開支持普亭競選，更是烏克蘭的制裁名單之一，面對烏俄戰爭，民主自由與威權獨裁兩陣營應該有明確的分野，更何況台灣對於戰爭的態度不被允許有模糊空間，唯有堅持反戰才能向國際正確傳達台灣的立場。

林楚茵提及，面對這次的事件讓她感觸很深，因為過去在出訪斯洛伐克的時候，自己曾經在烏克蘭難民收容中心有幸聽到烏克蘭女高音的演唱，她本人雖然聽不懂歌詞，卻流下感動的眼淚，而正是因為俄羅斯的侵略戰爭，才會讓本該能在自家演唱的人流離失所。

林楚茵說，當烏克蘭人民仍然處在被俄羅斯侵略時，台灣就不該容許這樣的人訪台公開演出，因為這是身為反對侵略戰爭的人應該有的基本態度。

林楚茵表示，烏俄戰爭已經持續一周年，此刻的烏克蘭人依舊在為自己的自由奮戰，「唯有當我們展現積極抵抗極權侵略的態度時，民主自由的力量才會團結在一起」。

烏克蘭 俄羅斯 交響樂

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