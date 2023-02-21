蔡依珊自爆吵架嗆過連勝文這句話 講完急喊：拜託剪掉

蔡依珊（右）接受王偉忠專訪。(圖：中廣提供)

王偉忠在中廣「欸！我說到哪裡了？」專訪蔡依珊，身為連家長媳，蔡依珊創業之外、最近開Youtube頻道、玩抖音還要開直播，做得有聲有色。很多人都問她創業有沒有經過連勝文 以及公婆同意，她直爽回說，「如果我要說服每一個人的話，那就不用創業了。」

王偉忠問起當初嫁給連勝文的原因，蔡依珊說是因為他很溫柔，隨即補上一句，「他求婚時，我問他未來會踏入政治嗎？他說，別傻了怎麼可能！」王偉忠笑說，「你應該早點認識我跟我老婆，我老婆會告訴你婚姻的真相。」

她26歲嫁給連勝文，蔡依珊說28歲開始，他們家經歷很多低潮，先是連勝文得了癌症 ，不到一年，在助選時意外遭到槍擊，後來老公決定選台北市長，全家遭到網路霸凌，連小孩都受到影響，最後選輸，這些過程旁人看來雲淡風輕，但承擔起來真的很辛苦，但老公安 然無恙，而且現在重拾健康，是不幸中的大幸。

蔡依珊笑說自己很愛吃，每天起床就開心的想今天要吃什麼呢？做美食是結合興趣與事業。可是一開始連勝文不支持，希望她照顧家就好，但她寧願把時間放在規劃品牌，「如果我要說服每一個人的話，那就不用創業了。」而連勝文的回應是常說「『妳』兒子今天怎麼怎麼了。」拐著彎提醒她要多關心家庭、多照顧兒子。王偉忠問起公婆會不會要求她？蔡依珊笑說，「他們好忙，他們現在有十個孫子。」現在事業越做越好，家人反而更支持她。

王偉忠好奇，蔡依珊小時候有什麼志願？蔡依珊說她本來想當醫生，所以攻讀生化，差點拿到博士，她對法律也很有興趣，喜歡用邏輯來辯論，有時跟連勝文針鋒相對，她會說「你說你是唸法律的嗎？一點邏輯都沒有。」語畢，蔡依珊立刻說，「這個要剪掉，拜託！」