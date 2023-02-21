我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

台美國安會談登場 吳釗燮、顧立雄見副國務卿及副國安顧問

記者張文馨、歐陽良盈／華府、台北連線報導
台美國安高層會談今天在維吉尼亞州的美國在台協會（ＡＩＴ）總部登場，台外交部長吳釗燮（右）等人在美方人員陪同下進場。記者張文馨／攝影
台美國安高層會談今天在維吉尼亞州的美國在台協會（ＡＩＴ）總部登場，台外交部長吳釗燮（右）等人在美方人員陪同下進場。記者張文馨／攝影

台美國安高層會談於今天上午10點在維吉尼亞州的美國在台協會（ＡＩＴ）總部登場，台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴都參與。

外界關注會中是否討論美國對台軍售延遲交貨議題，傳國防部副助理部長切斯（Michael Chase）秘密訪台行程中，在與台方政府會晤時，已對此議題進行較為具體的討論，估計在維州會議上，台方將會重申關切立場。

據悉，這場會議除台美雙方主談人顧立雄、吳釗燮、副國務卿薛曼（Wendy Sherman）、副國家安全顧問費納（Jonathan Finer），照過往秘密會議慣例安排，台方與會者還包括負責對美業務的國防部副部長，及負責台美關係的國安會副秘書長；外界研判，下月接任ＡＩＴ主席的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格也會出席。

記者在現場直擊，會議開始半小時前，美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅及美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健已入場。

台美國安高層秘密會談行之有年，但雙方默契下，都高度保密，相關細節也極少外流，此次會議前由英國金融時報自華府披露會議訊息，日前切斯秘密訪台行程也曝光，時間點正好是美中雙方因間諜氣球案，雙方關係緊張之際，敏感時機點，引發外界關注。

AIT 維吉尼亞州 國務院

上一則

台外交部歡迎眾議員羅康納訪團 盼深化台美合作

延伸閱讀

台美國安高層對話 顧立雄將會薛曼

台美國安高層對話 顧立雄將會薛曼
金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面
中擾台增加 吳釗燮：中國見台灣被朋友擁抱後的反應

中擾台增加 吳釗燮：中國見台灣被朋友擁抱後的反應
「執行蔡英文路線」蕭美琴留任駐美代表

「執行蔡英文路線」蕭美琴留任駐美代表

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
台灣陸軍八軍團近日傳出軍官情侶在營區自拍的性愛片外流爭議，陸軍司令部今指出，2大過、2小過的懲處，恐列汰除；八軍團指，2人坦承做了不該做的事，未提申訴。圖／翻攝陸軍八軍團臉書官網

親密片外流遭記過列汰除 台軍官情侶：做了不該做的事

2023-02-16 11:58

超人氣

更多 >
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風