台美國安會談登場 吳釗燮、顧立雄見副國務卿及副國安顧問

台美國安高層會談今天在維吉尼亞州的美國在台協會（ＡＩＴ）總部登場，台外交部長吳釗燮（右）等人在美方人員陪同下進場。記者張文馨／攝影

台美國安高層會談於今天上午10點在維吉尼亞州 的美國在台協會（ＡＩＴ）總部登場，台灣國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴都參與。

外界關注會中是否討論美國對台軍售延遲交貨議題，傳國防部副助理部長切斯（Michael Chase）秘密訪台行程中，在與台方政府會晤時，已對此議題進行較為具體的討論，估計在維州會議上，台方將會重申關切立場。

據悉，這場會議除台美雙方主談人顧立雄、吳釗燮、副國務卿薛曼（Wendy Sherman）、副國家安全顧問費納（Jonathan Finer），照過往秘密會議慣例安排，台方與會者還包括負責對美業務的國防部副部長，及負責台美關係的國安會副秘書長；外界研判，下月接任ＡＩＴ主席的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格也會出席。

記者在現場直擊，會議開始半小時前，美國在台協會（ＡＩＴ）處長孫曉雅及美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健已入場。

台美國安高層秘密會談行之有年，但雙方默契下，都高度保密，相關細節也極少外流，此次會議前由英國金融時報自華府披露會議訊息，日前切斯秘密訪台行程也曝光，時間點正好是美中雙方因間諜氣球案，雙方關係緊張之際，敏感時機點，引發外界關注。