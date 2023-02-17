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「陳宗彥是他的左右手」 學者要賴清德出面說清楚

記者楊德宜／台北即時報導
徐世榮說，陳宗彥（左）是賴清德（右）的左右手。（本報資料照片）
徐世榮說，陳宗彥（左）是賴清德（右）的左右手。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥昨遭質疑接受性招待，他昨天否認後火速請辭。政治大學地政系教授徐世榮在臉書表示，滿朝幾乎皆是虛偽之人，陳宗彥是賴清德的左右手，賴清德要不要出面說明？賴清德有空嗎？

民眾黨立委陳琬惠昨天爆料，指陳宗彥擔任台南市府新聞處長時，屢次接受性招待喝花酒。她要求行政院長陳建仁調查、陳宗彥下台，雖然陳宗彥昨天下午表示絕無此事，昨晚卻辭去行政院發言人。

徐世榮說，陳宗彥請辭，除了身陷性醜聞之外，也涉及包庇酒店業者。他去年曾發一文批評陳宗彥，及其背後的大老闆賴清德。這除了是要協助大家知道他們的為人之外，也希望幫助大家深切瞭解這個「愛鄉土及信賴台灣」政權的虛偽性。

徐世榮並分享他去年9月6日的臉書文章，內容指時任內政部政務次長的陳宗彥當天宣布今年國慶主題為「守土衛國 你我同行」，讓他深覺噁心。陳宗彥為賴清德的左右手，當賴清德擔任台南市長時，陳宗彥的身份是「新聞及國際關係處處長」，而他也是台南鐵路地下化及土地徵收的主要靈魂人物之一。

徐世榮說，2013年2月6日，陳宗彥是「臺南市區鐵路地下化計畫工程技術論壇」的主持人，當時反對鐵路東移的群眾就聚集在場外表達反對土地徵收的訴求，「但是陳宗彥卻當場阻止了我，他不讓我發言，也不討論土地徵收課題」，民進黨政府後來並強行進行土地徵收，掠奪他們的土地及家園，並沒有幫他們「守住土地及家園」。

徐世榮表示，「陳宗彥及賴清德其實都是掠奪台灣人民土地及家園的劊子手，如今二位皆高居廟堂之上，竟然搖身一變，可以臉不紅氣不喘的談『守土衛國 你我同行』，其無羞恥心、臉皮之厚實在讓人難以想像」。

徐世榮表示，陳宗彥是賴清德的左右手，賴清德要不要出面說明。（記者曾原信／攝影）
徐世榮表示，陳宗彥是賴清德的左右手，賴清德要不要出面說明。（記者曾原信／攝影）

賴清德 臉書 內政部

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