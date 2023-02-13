佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山開山星雲大師 生前曾說，「我沒有舍利子！」；弟子也曾撰文解釋，不過13日舉辦讚頌典禮，送台南大仙寺荼毘（燒化）圓滿，卻意外發現，「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數」，佛光山今天也證實此事。

佛光山指出，荼毘儀式歷經3個多小時，弟子們在為大師整理舍利靈骨時，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量目前都難以計算，令人驚豔。

佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐之涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

佛光山傳臨濟正宗第48世佛光山開山祖師星雲大師圓寂，昨晚上千名信眾跪拜迎回大師真身舍利。(記者陳弘逸／攝影)

星雲大師生前說「我沒有舍利子！」弟子曾撰文解惑，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。

對於這出乎預料的結果；佛光山表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。

人間福報報導，所謂舍利，是梵語śarīra遺骨之意，通常指佛陀的遺骨，佛陀遺體焚化後結晶而成的固體物，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等。