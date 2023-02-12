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蔡英文親頒褒揚令 讚星雲法師：上善若水握惠搖芳

記者陳弘逸、王昭月／高雄即時報導
星雲大師圓寂讚頌典禮，蔡英文總統與行政院長陳建仁到場，蔡英文並為故星雲大師親頒褒揚令。(記者劉學聖／攝影)
星雲大師圓寂讚頌典禮，蔡英文總統與行政院長陳建仁到場，蔡英文並為故星雲大師親頒褒揚令。(記者劉學聖／攝影)

佛光山開山祖師星雲大師圓寂讚頌典禮今早準九點舉行，蔡英文總統親赴褒揚令，稱許星雲大師「上善若水、握惠搖芳」，力促世界宗教共融合作，應明令褒揚，用示政府崇大德之至意。

蔡英文今偕行政院長陳建仁蒞佛光山參加星雲大師圓寂讚頌典禮，她特親頒「褒揚令」，為這位既平凡又不平凡的和尚下人生註腳，隨後高雄市長陳其邁也頒「榮譽市民證」表達最高尊崇，國民黨主席朱立倫頒「一等實踐獎章」。

星雲大師褒揚令由總統府禮官宣讀如下：佛光山開山宗長，國際佛光會創辦人星雲大師慈悲喜捨，齊聖廣淵，童稚因緣際會，披剃皈依，勤習律儀，卒業焦山佛學院，沈浸叢林佛門試煉。

初始逾八十載，濟眾安民之離塵年歲。來台後篳路藍縷草創高雄佛光山，標揚文化教育慈善共修宏旨，倡揚做好事，說好話，存好心嘉舉，掌握時代脈動需求，踐履人間佛教淨土，協成急難救助志業，體現撫幼恤老本願，建造全球寺院三百間，置辦海內外大學五所，沾溉薰沐，滌慮人心，佛光真理，醒世流長。

暇餘筆耕豐瞻著，著述透闢簡潔，尤以「星雲大師全集」傳頌，復起首灌製佛教唱片，肇興電視攝化弘法，收錄全球各地論文輯輯印佛光學術典冊，發行普門雜誌月刊，揙撰迻譯多元經藏，哲思霖雨，訏謨日新，曾獲頒國家公益獎，十大傑出教育事業家獎，總統文化獎，菩提獎，各國大學榮譽博士等殊榮，緇林望重，黎庶欽仰。

綜其生平，盡瘁國際教育文化交流，力促世界宗孝共融合作，上善若水，握惠搖芳，遺風遐續，矩範韾垂，遽聞堯齡圓寂愴懷軫悼，應予明令褒揚，用示政府崇大德之至意

今早參加讚頌大典的各界人士包括高雄長庚醫院星雲大師醫療團成員，政界，教育界，宗教界等，眾人齊聚吟唱「三寶讚」，最後在驪歌聲中，佛光山眾法師並向星雲大師頂禮九拜，表達最高敬重。

心保和尚致謝詞表示，家師上人星雲大師圓寂讚頌典禮圓滿，感謝各地遠道而來，星雲大師曾說，「大家心中有人間佛教，時時奉行，就是對我最好的懷念」，勉勵未來大家在人間佛教大道上能互勉精進，大家為教珍重，大家心中對大師不捨，但大師發願來生要再當和尚，相信很快乘願再來，普利群生。

蔡英文親頒褒揚令讚揚故星雲大師，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。(取材自人間...
蔡英文親頒褒揚令讚揚故星雲大師，由佛光山住持心保和尚（左）代表接受。(取材自人間衛視)

星雲大師 教育 蔡英文

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